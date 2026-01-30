Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़itel new phone tipped to come with military grade build under 8k

₹8000 से कम में स्टील जैसा मजबूत फोन, 12GB रैम भी, बिना नेटवर्क कर सकेंगे अनलिमिटेड कॉल्स

अगर आप कम बजट में मजबूत बॉडी और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईटेल भारतीय बाजार में अपना मजबूत बॉडी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, जानिए

Jan 30, 2026 07:06 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कम बजट में मजबूत बॉडी और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईटेल भारतीय बाजार में अपना मजबूत बॉडी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि itel भारत में एक खूबसूरत और सुपर ड्यूरेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अगर शुरुआती डिटेल्स की मानें, तो itel एक ब्लॉकबस्टर स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा है जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आएगा – जो गिरने, झटके और नमी से मजबूत सुरक्षा देगा। यह उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है जिन्हें मुश्किल आउटडोर कंडीशन और एक्सट्रीम एडवेंचर के दौरान यूज करने के लिए एक ड्यूरेबल फोन चाहिए।

बिना नेटवर्क कर सकेंगे अनलिमिटेड बातें

यह भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन अपने शानदार, अल्ट्रा-स्लीक डिजाइन से सबका ध्यान खींचेगा। यह स्मार्टफोन Ultralink टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा, जो आईटेल यूजर्स को नेटवर्क न होने पर भी बेजोड़ कनेक्टिविटी देगा। इस तकनीक से यूजर नेटवर्क के बिना भी अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेगे।

कीमत और खासियत (लीक के अनुसार)

लीक के अनुसार, नया itel स्मार्टफोन 8K से कम कीमत में आने वाला है। इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में 6.6-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी और शानदार ऑडियो अनुभव के लिए DTS ऑडियो सपोर्ट होने की उम्मीद है। यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस होगा और इसमें मेमोरी फ्यूजन के जरिए 12GB एक्सटेंडेड रैम भी मिलने की उम्मीद है। अगर लीक सच हैं, तो यह अपकमिंग आईटेल स्मार्टफोन एंट्री-लेवल स्मार्टफोन सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो ड्यूरेबिलिटी और किफायती कीमत का शानदार कॉम्बिनेशन देगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
