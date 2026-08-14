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itel लाया नई TV और Washing Machine रेंज! कीमत 9999 रुपये से शुरू

By Pranesh Tiwari
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itel ने भारत में नई Smart TV और Washing Machine रेंज लॉन्च की है, जिसमें 55 और 65 इंच के QD-Mini LED TV और पूरे TV पोर्टफोलियो में QLED टेक्नोलॉजी शामिल है। नई Washing Machine रेंज की कीमत 9,999 रुपये और TV रेंज की कीमत 12,069 रुपये से शुरू होती है।

itel home appliances
itel के नए अप्लायंसेज को अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर पेश किया गया है।

अफॉर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाने वाली कंपनी itel ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में अपने Home Appliances पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी ने नई Washing Machine और Smart TV रेंज लॉन्च की है। itel का कहना है कि इन नए प्रोडक्ट्स के जरिए वह भारतीय घरों तक बेहतर और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी को किफायती कीमत में पहुंचाने पर फोकस कर रही है।

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नई TV रेंज में कंपनी ने प्रीमियम डिजाइन के साथ QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में Free Dish कनेक्टिविटी, बेहतर ऑडियो, Connected TV फीचर्स और पहली बार 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन साइज में QD-Mini LED टेक्नोलॉजी शामिल की गई है।

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55 और 65 इंच में QD-Mini LED TV

itel की नई TV लाइनअप में Google QD-Mini LED TV को खास तौर पर पेश किया गया है। ये मॉडल 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन साइज में उपलब्ध होंगे। कंपनी इन्हें ऐसे प्रीमियम टीवी के तौर पर पेश कर रही है, जिन्हें अफॉर्जेबल प्राइस पर खरीदा जा सके। इसके अलावा Google QLED सीरीज 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच स्क्रीन साइज में आएगी। वहीं Android QLED सीरीज 32 इंच और 43 इंच विकल्पों में उपलब्ध होगी। कंपनी का दावा है कि वह अपने पूरे TV पोर्टफोलियो में QLED टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा ब्रैंड्स में शामिल है।

नई TV रेंज में Voice Control का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स नेविगेशन, कंटेंट सर्च और Smart TV फंक्शंस को आवाज के साथ कंट्रोल कर सकेंगे। टीवी में App Store के जरिए स्ट्रीमिंग ऐप्स, एंटरटेनमेंट और गेम्स का एक्सेस भी मिलेगा। यूजर्स compatible स्मार्टफोन, टैबलेट और PC से Screen Cast या Screen Mirroring के जरिए कंटेंट को बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे। बेहतर ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए HDMI ARC/eARC का सपोर्ट भी दिया गया है। चुनिंदा मॉडल्स में Smart Remote फीचर भी मिलेगा।

नई itel TV रेंज की कीमत 12,069 रुपये से शुरू होती है और ये देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी।

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10.5kg तक की Washing Machine रेंज

itel ने TV के साथ नई Washing Machine रेंज भी पेश की है। इसमें 10.5kg, 9.5kg और 8kg क्षमता वाले मॉडल शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक ये मशीनें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स और किफायती कीमत के बीच बैलेंस बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। नई रेंज में itel WM105SA, itel WM095SA और itel WM080SA मॉडल शामिल हैं। इन सभी Washing Machines में Toughened Full Glass Top दिया गया है, जो मशीन की बिल्ड क्वालिटी और टिकाऊपन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी ने Washing Machine की कीमत 9,999 रुपये से शुरू रखी है। ये मॉडल भी रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

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1,000 से ज्यादा Service Centres का सपोर्ट

itel ने नए Home Appliances के साथ After-Sales Service को भी प्रमुखता दी है। कंपनी के मुताबिक उसके प्रोडक्ट्स को देशभर में Carlcare के 1,000 से ज्यादा Service Centres का सपोर्ट मिलेगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी के बाद सर्विस और सपोर्ट हासिल करने में मदद मिलेगी।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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