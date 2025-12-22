12 हजार रुपये से कम में आया सेल्युलर और WiFi कनेक्टिविटी वाला धांसू टैब, मिलेगी 12GB तक की रैम
आइटेल ने नया पैड- Vista Tab 30 लॉन्च किया है। इस पैड की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। पैड 12जीबी तक की रैम और ड्यूल कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसकी बैटरी 7000mAh की है और इसका डिस्प्ले 11 इंच का है।
आइटेल ने मार्केट में अपना नया टैब लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए टैब का नाम itel Vista Tab 30 है। ड्यूल कनेक्टिविटी (सेल्युलर + WiFi) वाले इस टैब की 11999 रुपये है। आइटेल भारत का पहला ऐसा ब्रैंड है, जो 12 हजार रुपये से कम की कीमत में ड्यूल कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है। खास बात है कि कंपनी इस टैब के साथ 1999 रुपये का लेदरबैक कवर फ्री दे रही है। 8mm के स्लिम मेटैलिक डिजाइन वाला यह टैब दो कलर ऑप्शन- स्पेस ग्रे और स्काइ ब्लू में रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध है। टैब में 7000mAh की बैटरी और 11 इंच के डिस्प्ले जैसे शानदार फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।
आइटेल विस्टा टैब 30 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस टैब में 1900 x 1200 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 11 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दे रही है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 450 निट्स का है। टैब 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस टैब की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। यह पैड Octa-core Unisoc T606 प्रोसेसर पर काम करता है। यह सेगमेंट का पहला ऐसा टैब है, जो 1999 रुपये के लेदरबैक प्रोटेक्शन कवर के साथ आता है।
फोटोग्राफी के लिए टैब में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। टैब को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
दमदार साउंड के लिए टैब में कंपनी क्वॉड स्पीकर सेटअप ऑफर कर रही है। आइटेल का यह टैब इनबिल्ट एआई वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है। साथ ही टैब में कंपनी Learning Center (K–12 curriculum content), iPulse Kids Space और Screen Projection जैसे फीचर भी दे रही है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी काम के हैं।
