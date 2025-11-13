सिर्फ ₹7299 में आया 128GB स्टोरेज, बिंदास कैमरा, 12GB रैम वाला रफ एंड टफ फोन; FREE स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी

संक्षेप: itel ने भारत में अपने नए itel A90 Limited Edition को लॉन्च कर दिया है। यह फोन स्टोरेज, स्टाइल और स्ट्रेंथ तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है। फोन में 128GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB तक RAM है। खास बात यह है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP54 रेटिंग दी गई है।

itel A90 Launched in India: आइटेल ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक और बजट धमाका किया है। कंपनी ने अपने itel A90 Limited Edition (128GB) वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 8000 रुपए से कम रखी गई है। यह फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज, दमदार परफॉर्मेंस और टिकाऊ डिजाइन चाहते हैं। यह फोन सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि मजबूती में भी शानदार है। मिलिट्री-ग्रेड (MIL-STD-810H) सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला यह फोन डस्ट, वाटर और ड्रॉप रेसिस्टेंट है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं फोन के फीचर्स और कीमत:

itel A90 Limited Edition की कीमत और उपलब्धता itel A90 Limited Edition (128GB) की कीमत भारत में सिर्फ 7,299 रुपए रखी गई है। यह फोन देशभर के सभी रिटेल स्टोर्स, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उपलब्ध है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन्स Space Titanium, Starlit Black, और Aurora Blue में उपलब्ध है।

itel A90 Limited Edition में है धांसू फीचर्स itel A90 LE में कंपनी ने ऐसा फीचर सेट दिया है जो इस प्राइस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। इस फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले Dynamic Bar फीचर के साथ आता है, जिससे यूजर कॉल, नोटिफिकेशन और बैटरी अपडेट तुरंत स्क्रीन पर देख सकते हैं।

प्रोसेसर की बात करें तो इसमें T7100 Octa-Core चिपसेट दिया गया है, जो दिनभर के मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद परफॉर्मेंस देता है। फोन में 12GB तक RAM (4GB + 8GB वर्चुअल) और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, जिससे यूजर आसानी से फोटो, वीडियो और ऐप्स सेव कर सकते हैं।

कैमरे की बात करें तो इसमें 13MP AI Rear Camera दिया गया है जो स्लाइडिंग ज़ूम बटन के साथ आता है, जिससे एक हाथ से आसानी से फोटो ज़ूम की जा सकती है। फ्रंट में 8MP कैमरा है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए परफेक्ट है। itel A90 LE में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जर के साथ आती है।

फोन को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) और IP54 रेटिंग दी गई है, जिससे यह डस्ट, वाटर और गिरने से सुरक्षित रहता है। कंपनी ने इसे “3P Promise” (Protection from Dust, Water, and Drop) के तहत बनाया है। itel ने यूज़र्स को 100 दिनों की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी भी दी है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में और भी खास बनाती है।