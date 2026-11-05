दिवाली पर सस्ते में घर लाएं स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन, 10 नवंबर तक मिलेगा कैशबैक
itel ने दिवाली के मौके पर स्मार्टफोन पर 1,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर पेश किया है। कंपनी के 32 इंच QLED TV और वॉशिंग मशीन को भी 40 और 48 रुपये डेली की शुरुआती EMI पर खरीदा जा सकता है।
दिवाली के मौके पर नया स्मार्टफोन या होम अप्लायंस खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। टेक ब्रैंड itel ने अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन पर खास फेस्टिव ऑफर पेश किया है। कंपनी ने इसके लिए बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। इस ऑफर के साथ चुनिंदा स्मार्टफोन खरीदने पर ग्राहकों को 1000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। वहीं, टीवी और वॉशिंग मशीन को भी आसान EMI पर घर लाया जा सकेगा। ऑफर का फायदा 10 नवंबर, 2026 तक मिलेगा।
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कंपनी के मुताबिक, स्मार्टफोन पर मिलने वाला कैशबैक चुनिंदा मॉडल्स की कंज्यूमर फाइनेंस शॉपिंग पर लागू होगा। इस ऑफर में सबसे ज्यादा फायदा itel P80 (6GB+128GB) पर मिल रहा है। इस फोन को खरीदने पर ग्राहकों को 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसमें 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
5G स्मार्टफोन पर भी मिल रहा कैशबैक
साथ ही itel City 300 5G पर 800 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपये है। इसमें 6.67 इंच का HD+ 120Hz पंच-होल डिस्प्ले मिलता है। फोन में UNISOC T8200 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस रियर कैमरा भी है। यह स्मार्टफोन Android 16 Go Edition पर काम करता है।
itel X50 के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। वहीं, itel F30 के 4GB+128GB और 4GB+64GB दोनों वेरिएंट पर भी 500 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस तरह अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से ग्राहक इन स्मार्टफोन में से चुन सकते हैं।
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टीवी और वॉशिंग मशीन पर भी ऑफर
itel ने दिवाली ऑफर में अपने होम अप्लायंस को भी शामिल किया है। कंपनी की वॉशिंग मशीन को लगभग 48 रुपये प्रतिदिन की EMI पर खरीदा जा सकता है। वहीं, कंपनी के 32 इंच QLED Android TV की EMI लगभग 40 रुपये प्रतिदिन से शुरू होती है। कंपनी के अनुसार, इन प्रोडक्ट्स पर जीरो डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। इसके लिए बजाज फाइनेंस, TVS क्रेडिट और होम क्रेडिट जैसे फाइनेंस पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप की गई है।
कहां से खरीदें?
itel के दिवाली ऑफर का फायदा देशभर में चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर मिल रहा है। ग्राहक अपने नजदीकी itel रिटेल स्टोर पर जाकर इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, कैशबैक और EMI की सुविधा चुनिंदा मॉडल्स और फाइनेंस शर्तों के साथ ही मिल रही है। ध्यान रहे, ऑफर्स का फायदा 10 नवंबर तक ही मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।