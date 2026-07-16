₹8199 की शुरुआती कीमत में लॉन्च होंगे itel के दो नए मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और दमदार बैटरी वाले फोन

Zeno 100 Pro और Zeno 100 Lite की भारत में लॉन्च से पहले कीमत सामने आ गई है। दोनों स्मार्टफोन 10,000 रुपए से कम कीमत में आएंगे। फोन में 5000mAh बैटरी, MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन, 90Hz डिस्प्ले, कलर ऑप्शन हैं।

स्मार्टफोन बाजार में जल्द ही एक नई बजट स्मार्टफोन सीरीज एंट्री करने वाली है। itel Zeno 100 Pro और itel Zeno 100 Lite आज लॉन्च होने वाला है लेकिन इससे पहले फोन की शुरुआती कीमत का खुलासा हो गया है। Amazon पर लाइव हुए माइक्रोसाइट के जरिए पता चला है कि itel Zeno 100 Lite फोन 10,000 रुपए से कम कीमत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले जानें फोन की कीमत और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स:

itel Zeno 100 Pro और Zeno 100 Lite की कीमत Amazon माइक्रोसाइट के मुताबिक, Zeno 100 Lite की शुरुआती कीमत 8,199 रुपए रखी गई है। वहीं Zeno 100 Pro की शुरुआती कीमत 8,799 रुपए होगी। यानी दोनों स्मार्टफोन के बीच सिर्फ 600 रुपए का अंतर होगा। इस कीमत में यूजर्स को बजट सेगमेंट के कई उपयोगी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

itel Zeno 100 Pro और Zeno 100 Lite के कलर ऑप्शन कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन के लिए अलग-अलग रंगों का ऑप्शन दिया है। itel Zeno 100 Pro तीन रंगों में आएगा: Black, Silver, Orange। वहीं itel Zeno 100 Lite इन रंगों में उपलब्ध होगा: Green, Beige, Black। अलग-अलग कलर ऑप्शन की वजह से यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से फोन चुन सकेंगे।

itel Zeno 100 Lite के खास फीचर्स अगर Lite मॉडल की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी जाएगी। यह बैटरी सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन आसानी से चल सकती है। फोन में 6.61 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। इसके अलावा फोन में DTS (Digital Theatre Systems) ऑडियो सपोर्ट मिलेगा। यानी फिल्में देखते समय या गाने सुनते समय बेहतर साउंड क्वालिटी का अनुभव मिल सकता है। Zeno 100 Lite Military-grade Durability के साथ आता है इसका मतलब है कि यह फोन रोजमर्रा के छोटे-मोटे झटकों और हल्के गिरने जैसी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से झेल सकता है।

itel Zeno 100 Pro में मिलेगी ज्यादा मजबूती Pro मॉडल को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक यह फोन Heat Resistant और Drop Resistant होगा। यानी ज्यादा गर्मी और हल्के-फुल्के गिरने की स्थिति में भी इसकी सुरक्षा बेहतर रहेगी। फोन को MIL-STD-810H Certification भी मिला है। Zeno 100 Pro का एक फीचर सबसे ज्यादा चर्चा में है। Amazon माइक्रोसाइट पर "200m Distance, Stay Connected" टैगलाइन दी गई है। जिससे सीमित दूरी तक बिना सामान्य मोबाइल नेटवर्क के भी दूसरे डिवाइस से संपर्क किया जा सके।