7 हजार रुपये से कम में आया मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी देने वाला पहला फोन, मिलेगी 8GB तक की रैम

आइटेल A90 लिमिटेड एडिशन लॉन्च हो गया है। यह 7 हजार रुपये से कम की कीमत में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन ऑफर करने वाला पहला फोन है। फोन में 8जीबी तक की रैम और 5000mAh की बैटरी दी गई है।

आइटेल ने इसी साल मई में itel A90 लॉन्च किया था। इस फोन की कीमत 6499 रुपये है। अब कंपनी ने इसी फोन का लिमिटेड एडिशन - itel A90 Limited Edition लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को दो वेरिएंट - 3जीबी + 64जीबी और 4जीबी + 64जीबी में लॉन्च किया है। फोन के 3जीबी रैम वाले वेरिएंट की कीमत 6399 रुपये और 4जीबी रैम वाले वेरिएंट की कीमत 6899 रुपये है।

आइटेल A90 लिमिटेड एडिशन 7 हजार रुपये से कम की कीमत में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन वाला पहला फोन है। मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन इस फोन को ड्रॉप और शॉक प्रूफ बनाता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का एचडी+ IPS डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। नोटिफिकेशन्स के क्विक ऐक्सेस के लिए कंपनी फोन के डिस्प्ले में डाइनैमिक बार भी दे रही है। फोन 4जीबी तक की रैम के साथ आता है। वर्चुअल रैम फीचर से इस फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7100 मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आपको इस फोन में IP54 रेटिंग भी देखने को मिलेगी। कंपनी ने इस फोन को स्पेस टाइटेनियम, स्टारलिट ब्लैक और ऑरोरा ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 गो पर काम करता है।