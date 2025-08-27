सस्ते फोन का लिमिटेड एडिशन मॉडल ला रहा पॉपुलर ब्रांड, देखें फर्स्ट लुक itel a90 limited edition to launch soon design revealed check features, Gadgets Hindi News - Hindustan
itel a90 limited edition to launch soon design revealed check features

सस्ते फोन का लिमिटेड एडिशन मॉडल ला रहा पॉपुलर ब्रांड, देखें फर्स्ट लुक

itel A90 Limited Edition: आईटेल अब स्टाइलिश डिजाइन के साथ A90 का एक नया लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लिमिटेड एडिशन फोन की तस्वीर सामने आई है, जिसमें फोन का बैक पैनल दिखाई दे रहा है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:35 PM
itel A90 Limited Edition: मई में, itel ने 6,499 रुपये की कीमत के साथ itel A90 लॉन्च किया था। अब अफवाहें हैं कि ब्रांड स्टाइलिश डिजाइन के साथ A90 का एक नया लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब लिमिटेड एडिशन फोन की तस्वीर सामने आई है, जिसमें फोन का बैक पैनल दिखाई दे रहा है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

सस्ते फोन का लिमिटेड एडिशन मॉडल ला रहा पॉपुलर ब्रांड, देखें फर्स्ट लुक

सामने आया itel A90 Limited Edition का फर्स्ट लुक

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग itel A90 लिमिटेड एडिशन में नए डिजाइन वाला रियर कैमरा हाउसिंग होगा, जो अपकमिंग iPhone 17 सीरीज के डिजाइन जैसा होगा। नया कैमरा डिजाइन इसे किफायती होने के साथ-साथ एक प्रीमियम विजुअल अपील भी देता है। कहा जा रहा है कि फोन 3P प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, जो धूल, पानी और गिरने से सुरक्षा प्रदान करता है। IP54 रेटिंग के साथ, यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे टिकाऊ ऑप्शन में से एक बन जाता है।

आईटेल A90 लिमिटेड एडिशन में आईटेल का इनबिल्ट एआई वॉयस असिस्टेंट, ऐवाना भी शामिल होगा, जिसे सवालों के तुरंत जवाब देने, गैलरी से तस्वीरों के बारे में बताने, वॉट्सऐप कॉल करने और गणित के मुश्किल सवालों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वॉयस असिस्टेंट उन यूजर्स के लिए रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए बनाया गया है जो एक किफायती डिवाइस में स्मार्ट फंक्शनलिटी चाहते हैं।

A90 लिमिटेड एडिशन में DTS साउंड तकनीक के जरिए बेहतर ऑडियो मिलने की उम्मीद है, जिससे म्यूजिक, गेमिंग और वीडियो प्लेबैक का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। यह स्मार्टफोन 3GB और 4GB रैम वेरिएंट में आएगा, दोनों में 64GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। लॉन्च की बात करें तो, itel A90 लिमिटेड एडिशन सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद है।

पुराने itel A90 की कीमत और खासियत

लॉन्च के समय, भारत में itel A90 की कीमत 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 6,499 रुपये और 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये है। फोन में 6.6 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन यूनिसोक T7100 चिपसेट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 14 गो एडिशन पर चलता है। फोन में 13 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। फोन में 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है।

