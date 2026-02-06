Hindustan Hindi News
itel a100 to launch soon in india with free 100-day screen replacement offer
धूम मचाने आ रहा itel A100, स्क्रीन टूटी तो FREE में होगी चेंज, दिखने में OnePlus जैसा

itel ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि itel A100 स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। इस डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है कि यह शानदार परफॉर्मेंस देगा, साथ ही कंपनी इस डिवाइस पर 100 दिन का फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर भी दे रही है।

Feb 06, 2026 03:42 pm IST
कम बजट में स्टाइलिश लुक, मजबूत बॉडी और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। किफायती स्मार्टफोन के लिए पॉपुलर ब्रांड itel अपना नया फोन भारतीय बाजार में ला रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल साइट और सोशल मीडिया पर इस फोन को टीज करना शुरू कर दिया है। नया फोन को itel A100 नाम से भारत में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि आईटेल ने पिछले महीने ही भारतीय बाजार में अपना itel Zeno 20 Max स्मार्टफोन लॉन्च किया था, और अब कंपनी देश में एक और मिड-रेंज डिवाइस - itel A100 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई जानकारी पर...

भारत बाजार में जल्द डेब्यू करेगा itel A100

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि itel A100 स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। इस डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है कि यह शानदार परफॉर्मेंस देगा, साथ ही कंपनी इस डिवाइस पर 100 दिन का फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर भी दे रही है।

कंपनी ने इसके बैक पैनल का डिजाइन भी दिखा दिया है, जो काफी हद तक OnePlus 13s जैसा दिखता है। कंपनी ने ऑफिशियल साइट पर भी इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां अपकमिंग फोन के कई खास फीचर्स का खुलासा किया गया है।

ये भी पढ़ें:Motorola लाया पॉपुलर फोन का सस्ता वेरिएंट, कीमत 19,999 रुपये; पहली सेल शुरू
ये भी पढ़ें:वैलेंटाइन्स डे के लिए लाल रंग के स्पेशल ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 599 रुपये

दावा किया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन इस सेगमेंट (8000 रुपये के सेगमेंट) में सबसे टिकाऊ फोन है। इसमें तीन कलर ऑप्शन होंगे: टाइटेनियम गोल्ड, सिल्क ग्रीन और प्योर ब्लैक। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे खूबसूरत फोन होगा।

बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल , रिमोट का भी काम करेगा

यूजर्स UltraLink की मदद से बिना नेटवर्क के फ्री कॉल कर सकते हैं और बिल्ट-इन IR ब्लास्टर से घर के अप्लायंसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आएगा और अचानक गिरने पर टूटेगा भी नहीं और इसे रफ-एंड-टफ तरीके से यूज कर सकेंगे। यह स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें 90 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा।

कंपनी ने फिलहाल इसकी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में इसकी सटीक लॉन्च डेट और खास डिटेल्स बताएगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

