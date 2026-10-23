बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट, इस फीचर फोन में आया PhonePe सपोर्ट
itel 2165C फीचर फोन में अब PhonePe सपोर्ट मिलेगा, जिससे सिंपल फोन यूज करने वाले यूजर्स तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फोन में 1200mAh बैटरी, 2 इंच डिस्प्ले और 32GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज जैसे फीचर्स हैं।
स्मार्टफोन के बिना भी अब डिजिटल पेमेंट की सुविधा का फायदा उठाने का रास्ता आसान हो सकता है। मोबाइल फोन ब्रैंड itel ने अपने फीचर फोन itel 2165C में PhonePe सपोर्ट देने का ऐलान किया है। इस इंटीग्रेशन का मकसद उन यूजर्स तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंचाना है, जो अभी भी 2G नेटवर्क वाले सिंपल फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के मुताबिक, इस पहल से बिना इंटरनेट वाले फोन पर भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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नई पहल खास तौर पर उन यूजर्स के लिए काम की हो सकती है, जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन के बजाय कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए सिंपल मोबाइल फोन पसंद करते हैं। PhonePe सपोर्ट के जरिए ऐसे यूजर्स को भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, कंपनी ने फीचर फोन पर पेमेंट की प्रक्रिया और इसके इस्तेमाल की शर्तों के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी नहीं दी है।
itel 2165C के फीचर्स
itel 2165C में 2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 1200mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ AI Battery और Super Battery मोड दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह फोन 11.67 घंटे तक का टॉकटाइम और 25 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। हालांकि, वास्तविक बैटरी बैकअप इस्तेमाल के तरीके और नेटवर्क की स्थिति के आधार पर अलग हो सकता है।
फोन में 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलता है, जिससे अलग-अलग भाषा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए इसे चलाना आसान हो सकता है। इसमें वायरलेस FM रेडियो के साथ रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, फोन ऑटोमैटिक कॉल रिकॉर्डिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।
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32GB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज
itel 2165C में मेमोरी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, फोन में 2,000 कॉन्टैक्ट्स सेव करने और 500 मैसेज स्टोर करने की क्षमता है। इसमें चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट भी दिया गया है।
PhonePe सपोर्ट के साथ itel का लक्ष्य फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। हालांकि, PhonePe सुविधा को एक्टिवेट करने के प्रोसेस और इसकी उपलब्धता से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी कंपनी ने अभी नहीं बताई है। इस डिवाइस को मार्केट में 1000 रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।