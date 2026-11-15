फंस गई Meta, इटली में लगा ₹8360 करोड़ का जुर्माना, यूजर की अनुमति बिना किया यह काम

Italy fines Meta: मेटा अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। अब इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 805 मिलियन यूरो (यानी लगभग 8,360 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने यूजर्स की परमिशन के बिना उनके फोन में रखे फोटो, वीडियो को एक्सेस कर लिया।

अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है कि वह इस फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद करे और इस फीचर के लिए यूजर्स से अलग और स्पष्ट सहमति मांगे।

Italy fines Meta: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। खबर है कि इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 805 मिलियन यूरो (यानी लगभग 8,360 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि कंपनी के वैश्विक रेवेन्यू का करीब 0.47 प्रतिशत है। यह इटली की किसी भी अथॉरिटी द्वारा किसी टेक कंपनी पर लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। आरोप है कि कंपनी ने फेसबुक ऐप के एक फीचर के जरिए एंड्रॉयड यूजर्स के स्मार्टफोन में रखी फोटो, वीडियो को एक्सेस हासिल किया। यह फीचर यूजर्स की निजी गैलरी से ऐसा कंटेंट सुझाता था जिसे वे पोस्ट कर सकते थे। अनुमान है कि करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स प्रभावित हुए।

मेटा को दिया 60 दिन का समय अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है कि वह इस फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद करे और इस फीचर के लिए यूजर्स से अलग और स्पष्ट सहमति मांगे। इसके अलावा, अथॉरिटी ने कहा कि वह 2026 में लॉन्च किए गए एक नए फीचर की अलग से जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो यूजर्स की गैलरी के कंटेंट को क्लाउड पर प्रोसेस करने की सुविधा देता है।

यह जुर्माना मेटा प्लेटफॉर्म्स आयरलैंड लिमिटेड पर लगाया गया है, जो कंपनी की मुख्य यूरोपीय इकाई है। जुर्माने की राशि तय करते समय 2019 में कंपनी के खिलाफ हुई पिछली कार्रवाई को भी ध्यान में रखा गया।

मेटा ने कहा- फैसले के खिलाफ करेंगे अपील दरअसल, फेसबुक ने पूरे ऐप के लिए एक ही परमिशन के जरिए यूजर्स की फोटो गैलरी तक एक्सेस मांगा। रेगुलेटर के अनुसार, पहले दी गई सूचना में यह साफ नहीं था कि इससे फेसबुक को यूजर्स की गैलरी में मौजूद फोटो के आधार पर सुझाव तैयार करने की भी अनुमति मिल जाएगी। मेटा के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मेटा ने कहा, "हम रेगुलेटर के तथ्यों के आकलन, कानून के लागू करने और जुर्माने की भारी रकम से पूरी तरह असहमत हैं। यह एक साधारण फीचर है जो लोगों को फेसबुक पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने में मदद करता है। डिवाइस पर अनुमति देना जरूरी है और सेटिंग्स से इसे कभी भी बदला जा सकता है।"