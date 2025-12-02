Hindustan Hindi News
Is your iPhone get obsolete Apple adds 5 new devices to the no repair list check full list now
Apple यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किया इन 5 पॉपुलर डिवाइस को बेचना, अब नहीं हो पाएंगे रिपेयर भी

Apple यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किया इन 5 पॉपुलर डिवाइस को बेचना, अब नहीं हो पाएंगे रिपेयर भी

संक्षेप:

Apple ने 5 लोकप्रिय डिवाइस iPhone SE (1st gen), iPad Pro (2nd gen), Apple Watch Series 4 (Nike & Hermès), Beats Pill 2.0 को obsolete यानी बंद कर दिए हैं। इसका मतलब, कौन डिवाइस प्रभावित हुए और अब क्या करना चाहिए।

Tue, 2 Dec 2025 12:46 PM
discount

64% OFF

Acer 40 inches Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

Acer 40 inches Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

  • check1 GB RAM
  • check40 Inch Display Size
  • checkQuad Core Processor
amazon-logo

₹13999

₹38999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

8% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹109990

₹119900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

  • checkMidnight
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹30730

और जाने

अगर आपके पास कोई पुराना Apple डिवाइस है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। Apple ने हाल ही में अपनी “obsolete / no-repair” सूची में 5 नए प्रोडक्ट शामिल किए हैं जिसमें पहला-जेन iPhone SE, 12.9-इंच (2nd जनरेशन) iPad Pro, दो वेरिएंट की Apple Watch Series 4 (Nike और Hermès) और Beats Pill 2.0 शामिल हैं। ऐसा होने का मतलब है कि अब इन डिवाइस के लिए कोई भी हार्डवेयर रिपेयर, पार्ट्स उपलब्ध नहीं होंगे न Apple स्टोर में, न ऑफिशियल सर्विस सेंटर में। यदि आपकी डिवाइस में स्क्रीन क्रैक हो गई, बैटरी खराब हुई, या कोई अन्य हार्डवेयर दिक्कत आई तो अब आपको खुद से मूरत-दाम पर रिपेयर ढूंढना पड़ेगा, या फिर नया मॉडल लेना होगा। कौन-कौन से मॉडल्स प्रभावित हुए हैं।

कौन-कौन से मॉडल हुए Obsolete?

Apple ने इस बार जिन 5 प्रोडक्ट्स को obsolete घोषित किया है, वे निम्न हैं:

- iPhone SE (Original / First-Generation)

- iPad Pro 12.9‑inch (2nd generation)

- Apple Watch Series 4 (Hermès)

- Apple Watch Series 4 (Nike)

- Beats Pill 2.0

नोट: Apple Watch Series 4 का अन्य वेरिएंट अभी obsolete नहीं हुआ केवल Nike और Hermès वेरिएंट को शामिल किया गया है।

Obsolete बनने का मतलब अब आप क्या नहीं पा सकेंगे

“Obsolete” यानी पुराना और बंद मतलब Apple अब इन डिवाइस को हार्डवेयर-रिपेयर या पार्ट्स सपोर्ट नहीं देगा। इसका सीधा मतलब: स्क्रीन टूटी या बैटरी खराब हुई Apple स्टोर या औथोराइज्ड सर्विस सेंटर में मरम्मत नहीं होगी। पार्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी genuine replacement संभव नहीं। अगर आपने कहीं से non-official repair करवाया है, तो वो भी जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि पार्ट्स मिलना मुश्किल हो सकते हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट या बैटरी समीक्षा (Mac को छोड़कर) नहीं मिलेगी।

क्यों ये मॉडल्स हुए Obsolete?

Apple के अनुसार, कोई भी डिवाइस “obsolete” माना जाता है, अगर उस मॉडल को सालों पहले बंद कर दिया गया हो, और कंपनी ने उसे बेचना बंद कर दिया हो आमतौर पर 7 साल बाद। iPhone SE (1st gen) को Apple ने सितंबर 2018 में बंद किया था यानी अब 7 साल पूरे हो गए।

iPad Pro 2nd-gen और Watch Series 4 के पुराने वेरिएंट्स को भी उतनी ही पुरानी स्पेसिफिकेशन और बिक्री बंद होने की अवधि पूरी होने के बाद यह दर्जा दिया गया है। Apple हर साल या समय-समय पर अपनी Vintage/Obsolete लिस्ट अपडेट करता है ताकि पुराने मॉडल्स को सपोर्ट बंद किया जा सके।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
