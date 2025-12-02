Apple यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किया इन 5 पॉपुलर डिवाइस को बेचना, अब नहीं हो पाएंगे रिपेयर भी

संक्षेप: Apple ने 5 लोकप्रिय डिवाइस iPhone SE (1st gen), iPad Pro (2nd gen), Apple Watch Series 4 (Nike & Hermès), Beats Pill 2.0 को obsolete यानी बंद कर दिए हैं। इसका मतलब, कौन डिवाइस प्रभावित हुए और अब क्या करना चाहिए।

Tue, 2 Dec 2025 12:46 PM

अगर आपके पास कोई पुराना Apple डिवाइस है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। Apple ने हाल ही में अपनी “obsolete / no-repair” सूची में 5 नए प्रोडक्ट शामिल किए हैं जिसमें पहला-जेन iPhone SE, 12.9-इंच (2nd जनरेशन) iPad Pro, दो वेरिएंट की Apple Watch Series 4 (Nike और Hermès) और Beats Pill 2.0 शामिल हैं। ऐसा होने का मतलब है कि अब इन डिवाइस के लिए कोई भी हार्डवेयर रिपेयर, पार्ट्स उपलब्ध नहीं होंगे न Apple स्टोर में, न ऑफिशियल सर्विस सेंटर में। यदि आपकी डिवाइस में स्क्रीन क्रैक हो गई, बैटरी खराब हुई, या कोई अन्य हार्डवेयर दिक्कत आई तो अब आपको खुद से मूरत-दाम पर रिपेयर ढूंढना पड़ेगा, या फिर नया मॉडल लेना होगा। कौन-कौन से मॉडल्स प्रभावित हुए हैं।

कौन-कौन से मॉडल हुए Obsolete? Apple ने इस बार जिन 5 प्रोडक्ट्स को obsolete घोषित किया है, वे निम्न हैं:

- iPhone SE (Original / First-Generation)

- iPad Pro 12.9‑inch (2nd generation)

- Apple Watch Series 4 (Hermès)

- Apple Watch Series 4 (Nike)

- Beats Pill 2.0

नोट: Apple Watch Series 4 का अन्य वेरिएंट अभी obsolete नहीं हुआ केवल Nike और Hermès वेरिएंट को शामिल किया गया है।

Obsolete बनने का मतलब अब आप क्या नहीं पा सकेंगे “Obsolete” यानी पुराना और बंद मतलब Apple अब इन डिवाइस को हार्डवेयर-रिपेयर या पार्ट्स सपोर्ट नहीं देगा। इसका सीधा मतलब: स्क्रीन टूटी या बैटरी खराब हुई Apple स्टोर या औथोराइज्ड सर्विस सेंटर में मरम्मत नहीं होगी। पार्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी genuine replacement संभव नहीं। अगर आपने कहीं से non-official repair करवाया है, तो वो भी जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि पार्ट्स मिलना मुश्किल हो सकते हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट या बैटरी समीक्षा (Mac को छोड़कर) नहीं मिलेगी।

क्यों ये मॉडल्स हुए Obsolete? Apple के अनुसार, कोई भी डिवाइस “obsolete” माना जाता है, अगर उस मॉडल को सालों पहले बंद कर दिया गया हो, और कंपनी ने उसे बेचना बंद कर दिया हो आमतौर पर 7 साल बाद। iPhone SE (1st gen) को Apple ने सितंबर 2018 में बंद किया था यानी अब 7 साल पूरे हो गए।