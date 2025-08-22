क्या भारत में वापस आ रहा TikTok? फैन्स ने दी ये जानकारी तो इंटरनेट पर मची हलचल is tiktok coming back to india report says website is accessible for some users, Gadgets Hindi News - Hindustan
क्या भारत में वापस आ रहा TikTok? फैन्स ने दी ये जानकारी तो इंटरनेट पर मची हलचल

TikTok is coming back to india? भारत में पांच साल पहले बैन हुआ TikTok एक बार फिर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि TikTok भारत में वापस आ रहा है। कहा जा रहा है कि टिकटॉक की वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिससे भारत में टिकटॉक की संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:28 PM
TikTok is coming back to india? भारत में पांच साल पहले बैन हुआ TikTok एक बार फिर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि TikTok भारत में वापस आ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पांच साल पहले भारत में बैन किया गया चीन का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म TikTok, अब भारत में वापसी करता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ यूजर्स ने बताया कि वे टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, जिससे भारत में टिकटॉक की संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, टिकटॉक ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। बता दें कि, सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने जून 2020 में भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था।

क्या TikTok भारत में वापस आ रहा है?

हालांकि, भारत में शॉर्ट वीडियो ऐप की वापसी पर टिकटॉक या इसकी मूल कंपनी बाइटडांस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वेबसाइट की वापसी ने फैन्स के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने एक्स पर यह भी बताया है कि वेबसाइट उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत में टिकटॉक के चरणबद्ध तरीके से शुरू होने का संकेत मिलता है। यूजर्स ने यह भी कहा कि कुछ सबपेज अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। इसका मतलब है कि टिकटॉक की आधिकारिक तौर पर भारत में वापसी नहीं हुई है।

भारत ने TikTok को बैन क्यों किया था?

पांच साल पहले जून 2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत कई अन्य पॉपुलर चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने उस समय देश में शेयरइट, एमआई वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री और कैम स्कैनर समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था। केंद्र ने टिकटॉक के साथ-साथ अन्य ऐप्स पर बैन लगाने का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। बता दें कि उस समय भारत में टिकटॉक के लगभग 200 मिलियन (20 करोड़) यूजर्स थे।

इन ऐप्स के बारे में माना गया कि ये यूजर्स के डेटा को चीनी सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Meity) ने अपने बयान में कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह चिंता चीन के डेटा-शेयरिंग कानूनों से जुड़ी थी, जिसके तहत चीनी कंपनियां सरकार के साथ डेटा शेयर करने के लिए बाध्य हो सकती हैं।

2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया।

