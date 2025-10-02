Instagram कर रहा जासूसी, माइक से सुन रहा पर्सनल बातें? अब कंपनी चीफ ने कहा ऐसा

क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम आपकी निजी बातचीत सुन रहा है? आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप किसी दोस्त से किसी प्रोडक्ट या जगह के बारे में बात करते हैं, उसका विज्ञापन जादुई रूप से आपके फीड पर आ जाता है। अब कंपनी हेड ने सफाई दी है। जानिए उन्होंने क्या कहा

क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम आपकी निजी बातचीत सुन रहा है? आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप किसी दोस्त से किसी प्रोडक्ट या जगह के बारे में बात करते हैं, तो उसका विज्ञापन जादुई रूप से आपके फीड पर आ जाता है। और यह अनुभव सिर्फ आपका ही नहीं है। सालों से, लोगों को यकीन है कि इंस्टाग्राम और उसकी मूल कंपनी मेटा, फोन के माइक्रोफोन के जरिए चुपके से आपकी बातचीत सुनते हैं और उससे जुड़े विज्ञापन दिखाते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के चीफ एडम मोसेरी के अनुसार, यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। वह आश्वस्त करते हैं कि कंपनी आपके डिवाइस के माइक्रोफोन से आपकी बातचीत पर जासूसी नहीं कर रही है।

इंस्ट्राग्राम के हेड ने बताई सच्चाई इंडियाटूडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंस्टाग्राम पर हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में, मोसेरी ने यूजर्स के इस लंबे समय से चले आ रहे संदेह को सीधे तौर पर संबोधित किया कि क्या इंस्टाग्राम वाकई माइक्रोफोन के जरिए उनकी जासूसी कर रहा है। मोसेरी ने आश्वासन दिया कि "हम आपकी बात नहीं सुनते। हम आपकी बातें सुनने के लिए फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करते," उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐप वाकई चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा होता, तो लोगों को इसकी भनक लग जाती। “यह निजता का घोर उल्लंघन होगा, इससे आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, और आपको माइक्रोफोन इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई देगा।”

तो फिर इंस्टाग्राम विज्ञापन बातचीत पर आधारित कैसे हैं? तो इंस्टाग्राम विज्ञापनों की इतनी ज्यादा सटीकता की वजह क्या है? मोसेरी ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिनसे ऐसा लग सकता है कि इंस्टाग्राम जासूसी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।

यूजर्स ने वास्तव में उस पर क्लिक किया या उसे सर्च किया: मोसेरी का सुझाव है कि अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन किसी संबंधित प्रोडक्ट पर टैप किया था या उस बातचीत से पहले किसी शॉपिंग वेबसाइट पर गए थे। वे बताते हैं कि चूंकि मेटा उन विज्ञापनदाताओं के साथ काम करता है जो अपनी साइट्स पर आने वालों की संख्या ट्रैक करते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम सहित उसके सभी प्लेटफॉर्म पर उस गतिविधि के आधार पर यूजर्स को विज्ञापनों के लिए टारगेट किया जा सकता है।

दोस्त और समान रुचि वाले लोग भी विज्ञापन के लिए जिम्मेदार: मोसेरी बताते हैं कि इंस्टाग्राम यह चेक करता है कि यूजर प्लेटफॉर्म पर क्या पसंद करता है और यह भी देखता है कि उसके जुड़े दोस्त और समान रुचियों वाले लोग किससे जुड़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई दोस्त किसी प्रोडक्ट की खोज कर रहा था और यूजर बाद में उसके बारे में बात करता है, तो संभावना है कि वह विज्ञापन यूजर के लिए पहले से ही पाइपलाइन में था।

हो सकता है कि यूजर्स ने विज्ञापन पहले देखा हो: मोसारी के अनुसार, कभी-कभी यूजर किसी विज्ञापन को इतनी तेजी से स्क्रॉल कर देते हैं कि वह उन्हें ध्यान में ही नहीं आता, और बाद में बातचीत में दिखाई देता है। इस पूर्व-जानकारी के कारण यूजर यह सोच सकते हैं कि विज्ञापन चैट के बाद दिखाई दिया, जबकि वास्तव में वह पहले दिखाई दिया था।

संयोग: इंस्टाग्राम चीफ के अनुसार, आपकी बातचीत के आधार पर विज्ञापन दिखने की संभावना बेतरतीब भी हो सकती है। मोसेरी ने कहा, "संयोग, ऐसा होता है।"