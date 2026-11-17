काम की बात: Smartwatch सिर्फ दिखावा है या सच में है काम की चीज? यहां जानिए पूरा सच
Smartwatch सिर्फ समय देखने और फैशन के लिए नहीं होती। इसमें हार्ट रेट, स्टेप्स, नींद और वर्कआउट ट्रैक करने जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। जानिए रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्टवॉच कितनी काम की है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए।
पिछले कुछ समय से स्मार्टवॉच का ट्रेंड भी काफी चल रहा है। किसी के हाथ में महंगी Apple Watch दिखती है, तो कोई बजट में आने वाली स्मार्टवॉच पहनकर घूमता नजर आता है। इन घड़ियों में समय देखने के अलावा कॉल उठाने, मैसेज पढ़ने, हार्ट रेट चेक करने, कदम गिनने और नींद का रिकॉर्ड रखने जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। हालांकि, एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या स्मार्टवॉच सच में इतनी काम की होती है या फिर यह सिर्फ हाथ में पहनने वाला एक फैशनेबल गैजेट है?
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Smartwatch सिर्फ दिखावा है या सच में काम की चीज?
स्मार्टवॉच को सिर्फ फैशन का सामान कहना सही नहीं होगा। यह एक ऐसा गैजेट है जो फोन से कनेक्ट होकर कई काम आसान बना सकता है। हालांकि, यह भी सच है कि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप दिनभर फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन देखते हैं, वर्कआउट करते हैं या अपनी रोजाना की एक्टिविटी पर नजर रखना चाहते हैं, तो स्मार्टवॉच आपके काम आ सकती है। वहीं, अगर आपका फोन ज्यादातर समय आपके पास ही रहता है और आपको फिटनेस ट्रैकिंग या दूसरे स्मार्ट फीचर्स की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि स्मार्टवॉच आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित न हो। इसके साथ ही कई बजट स्मार्टवॉच ट्रैकिंग भी सही ढंग से नहीं कर पाती हैं।
किन चीजों के लिए यूज हो सकती है Smartwatch
1. कदम गिनने और एक्टिव रहने में मिलती है मदद
अगर आप दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और चाहते हैं कि आपकी रोजाना की एक्टिविटी बनी रहे, तो स्मार्टवॉच आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसमें मिलने वाला स्टेप काउंटर आपके चलने के कदमों का अंदाजा देता है। घड़ी आपको बताएगी कि आपने अब तक कितने कदम पूरे किए हैं। कुछ स्मार्टवॉच लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने पर उठकर चलने का रिमाइंडर भी देती हैं। हालांकि, स्टेप काउंट हमेशा बिल्कुल सटीक हो, यह जरूरी नहीं है।
2. हार्ट रेट पर रख सकते हैं नजर
स्मार्टवॉच में मिलने वाला हार्ट रेट मॉनिटर एक ऐसा फीचर है जो कई लोगों के काम आ सकता है। इसकी मदद से आप आराम करते समय या एक्सरसाइज के दौरान अपनी दिल की धड़कन का अनुमान देख सकते हैं। कुछ स्मार्टवॉच में हार्ट रेट ज्यादा या कम होने पर अलर्ट देने का ऑप्शन भी मिलता है।
3. नींद कैसी रही, इसका भी मिलता है अंदाजा
आजकल कई लोग नींद पूरी न होने या रात में बार-बार जागने की परेशानी से जूझते हैं। स्मार्टवॉच का स्लीप ट्रैकिंग फीचर आपकी नींद का रिकॉर्ड रखने में मदद कर सकता है। यह फीचर आमतौर पर बताता है कि आप कितनी देर सोए और आपने कितनी देर डीप स्लीप ली इसकी जानकारी देती हैं।
4. अलार्म, टाइमर और रिमाइंडर जैसे छोटे काम
स्मार्टवॉच जैसे मीटिंग का रिमाइंडर, दवा लेने का अलर्ट, अलार्म और काउंटडाउन टाइमर सेट करने में भी मदद करती है। खाना बनाते समय टाइमर लगाना हो या ऑफिस में किसी जरूरी काम का अलर्ट चाहिए, तो आप सीधे कलाई पर इसका नोटिफिकेशन डिटेल पा सकते हैं। कई वॉच फोन का म्यूजिक कंट्रोल करने, कैमरा शटर चलाने और मौसम की जानकारी देखने जैसे ऑप्शन भी देती हैं।
Smartwatch के नुकसान भी जान लें
स्मार्टवॉच के कई फायदे हैं, लेकिन इसे खरीदने से पहले इसकी कमियों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, इसकी बैटरी को समय-समय पर चार्ज करना पड़ता है। कई बार घड़ी में दिखने वाले आंकड़े अलग भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ स्मार्टवॉच के आधार पर सेहत से जुड़े बड़े फैसले लेना ठीक नहीं है। स्मार्टवॉच में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, नींद और स्टेप्स ट्रैक करने जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाला डेटा हमेशा बिल्कुल सही हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर कम कीमत वाली कुछ स्मार्टवॉच में सेंसर और सॉफ्टवेयर की क्वॉलिटी बेहतर न होने के कारण रीडिंग में अंतर आ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।