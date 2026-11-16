काम की बात: IRCTC यूजर्स के लिए अच्छी खबर! अब एक मिनट में बुक होंगी 2200 ट्रेनों की टिकटें; रेलवे ने बदला 40 साल पुराना सिस्टम
IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। 40 साल पुराने Passenger Reservation System को अपग्रेड किया जा रहा है और 2200 से ज्यादा ट्रेनें नए सिस्टम पर आ चुकी हैं। अब एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो सकेंगी। जानें इससे यात्रियों को क्या फायदा होगा।
IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने और एक साथ लाखों लोगों के टिकट बुक करने से होने वाली परेशानी कम हो सकती है। भारतीय रेलवे ने अपने करीब 40 साल पुराने Passenger Reservation System (PRS) को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। खास बात है कि अब तक 2200 से ज्यादा ट्रेनों को नए सिस्टम पर शिफ्ट किया जा चुका है। रेलवे के इस बदलाव से एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक की जा सकेंगी, जबकि पहले करीब 32 हजार टिकट प्रति मिनट बुक होती थी। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जो IRCTC से Tatkal या त्योहारों के समय ट्रेन टिकट बुक करते हैं।
ऐसे समय में एक साथ बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। नए सिस्टम की मदद से रेलवे ज्यादा लोगों की बुकिंग रिक्वेस्ट एक साथ संभाल सकेगा। रेलवे ने इस बदलाव की शुरुआत अगस्त में की थी। इस सिस्टम का फायदा सीधा उन लोगो को मिलेगा जो IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं।
नए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से आम यात्रियों को होंगे ये फायदे
1. टिकट बुकिंग के समय कम परेशानी: एक साथ ज्यादा लोग टिकट बुक करेंगे, तो सिस्टम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। इससे वेबसाइट या ऐप पर लोड बढ़ने की समस्या कम हो सकती है।
2. Tatkal टिकट बुकिंग में मदद: Tatkal टिकट खुलते ही बहुत सारे लोग एक साथ बुकिंग करते हैं। नया सिस्टम ज्यादा रिक्वेस्ट संभाल सकेगा, जिससे बुकिंग के दौरान तकनीकी परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं है।
3. ट्रेन की जानकारी जल्दी मिलेगी: टिकट उपलब्धता, वेटिंग लिस्ट और दूसरी जानकारी के लिए सिस्टम की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे पूछताछ के दौरान मदद मिल सकती है।
4. वेबसाइट या ऐप बंद होने की आशंका कम: नया बैकअप सिस्टम तकनीकी खराबी के समय भी ऑनलाइन टिकटिंग सेवा चालू रखने में मदद कर सकता है।
5. एक साथ ज्यादा यात्रियों को सुविधा: त्योहारों और छुट्टियों के दौरान जब टिकट बुक करने वालों की संख्या बढ़ती है, तब नया सिस्टम ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट संभालने में मदद करेगा।
2,200 से ज्यादा ट्रेनों में लागू हुआ नया सिस्टम
भारतीय रेलवे ने अपने नए Passenger Reservation System यानी PRS पर ट्रेनों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2026 तक 2,200 से ज्यादा ट्रेनें इस नए सिस्टम पर आ चुकी थीं। इस पूरे सिस्टम को Centre for Railway Information Systems (CRIS) तैयार कर रहा है।
नए सिस्टम से टिकट बुकिंग में क्या बदलेगा?
नए रिजर्वेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ाना है। इससे खासकर त्योहारों, छुट्टियों और Tatkal टिकट बुकिंग जैसे व्यस्त समय में सिस्टम पर बढ़ने वाले दबाव को संभालने में मदद मिल सकती है। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अपग्रेडेड PRS में एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट की बुकिंग हो सकती है। पुराने सिस्टम में यह क्षमता करीब 32,000 टिकट प्रति मिनट थी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।