IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। 40 साल पुराने Passenger Reservation System को अपग्रेड किया जा रहा है और 2200 से ज्यादा ट्रेनें नए सिस्टम पर आ चुकी हैं। अब एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो सकेंगी। जानें इससे यात्रियों को क्या फायदा होगा।

अब ट्रेन टिकट बुक करना हो सकता है आसान, रेलवे ने 2200 से ज्यादा ट्रेनों में किया बड़ा बदलाव

IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने और एक साथ लाखों लोगों के टिकट बुक करने से होने वाली परेशानी कम हो सकती है। भारतीय रेलवे ने अपने करीब 40 साल पुराने Passenger Reservation System (PRS) को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। खास बात है कि अब तक 2200 से ज्यादा ट्रेनों को नए सिस्टम पर शिफ्ट किया जा चुका है। रेलवे के इस बदलाव से एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक की जा सकेंगी, जबकि पहले करीब 32 हजार टिकट प्रति मिनट बुक होती थी। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जो IRCTC से Tatkal या त्योहारों के समय ट्रेन टिकट बुक करते हैं।

ऐसे समय में एक साथ बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। नए सिस्टम की मदद से रेलवे ज्यादा लोगों की बुकिंग रिक्वेस्ट एक साथ संभाल सकेगा। रेलवे ने इस बदलाव की शुरुआत अगस्त में की थी। इस सिस्टम का फायदा सीधा उन लोगो को मिलेगा जो IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं।

नए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से आम यात्रियों को होंगे ये फायदे 1. टिकट बुकिंग के समय कम परेशानी: एक साथ ज्यादा लोग टिकट बुक करेंगे, तो सिस्टम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। इससे वेबसाइट या ऐप पर लोड बढ़ने की समस्या कम हो सकती है।

2. Tatkal टिकट बुकिंग में मदद: Tatkal टिकट खुलते ही बहुत सारे लोग एक साथ बुकिंग करते हैं। नया सिस्टम ज्यादा रिक्वेस्ट संभाल सकेगा, जिससे बुकिंग के दौरान तकनीकी परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं है।

3. ट्रेन की जानकारी जल्दी मिलेगी: टिकट उपलब्धता, वेटिंग लिस्ट और दूसरी जानकारी के लिए सिस्टम की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे पूछताछ के दौरान मदद मिल सकती है।

4. वेबसाइट या ऐप बंद होने की आशंका कम: नया बैकअप सिस्टम तकनीकी खराबी के समय भी ऑनलाइन टिकटिंग सेवा चालू रखने में मदद कर सकता है।

5. एक साथ ज्यादा यात्रियों को सुविधा: त्योहारों और छुट्टियों के दौरान जब टिकट बुक करने वालों की संख्या बढ़ती है, तब नया सिस्टम ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट संभालने में मदद करेगा।

2,200 से ज्यादा ट्रेनों में लागू हुआ नया सिस्टम भारतीय रेलवे ने अपने नए Passenger Reservation System यानी PRS पर ट्रेनों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2026 तक 2,200 से ज्यादा ट्रेनें इस नए सिस्टम पर आ चुकी थीं। इस पूरे सिस्टम को Centre for Railway Information Systems (CRIS) तैयार कर रहा है।