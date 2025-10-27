Hindustan Hindi News
Train में खाने के लिए नहीं खर्च करने पैसे? तो बस बुकिंग के समय करें ये छोटा सा काम

संक्षेप: Indian Railways ने खुलासा किया है कि Rajdhani, Shatabdi और Vande Bharat ट्रेनों में खाना अभी भी ऑप्शनल है ‘No Food’ ऑप्शन मौजूद है। जानिए कैसे बुक करें टिकट बिना मील्स के और क्या हुआ बदलाव।

Mon, 27 Oct 2025 03:46 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
IRCTC No Food: यात्रा के दौरान ट्रेन में खाना मिलने की सुविधा यात्रियों को काफी हद तक राहत देती है। अगर आप ट्रेन में खाना नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक, टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC ऐप या वेबसाइट पर ‘खाना नहीं चाहिए’ (No Food) ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब ‘No Food’ ऑप्शन अभी भी मौजूद है, हालांकि उसकी जगह बुकिंग पेज पर थोड़ा बदल दी गई है। जानिये कैसे आप नो फ़ूड के ऑप्शन का फायदा ले सकते हैं।

ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करें बिना खाना लिए जानें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप

अगर आप राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों से सफर करते हैं, तो आपको टिकट बुक करते वक्त Meal (खाना) का ऑप्शन जरूर दिखाई देता है। पहले इन ट्रेनों में टिकट के साथ मील्स ऑटोमैटिकली जुड़ जाता था, लेकिन अब IRCTC ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें आप चाहें तो बिना खाना लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. IRCTC वेबसाइट या ऐप खोलें: सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉग इन करें। अगर अकाउंट नहीं है, तो नया यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें।

2. ट्रेन खोजें (Search Train):‘From’ और ‘To’ स्टेशन डालें, फिर अपनी यात्रा की तारीख चुनें और “Search” पर क्लिक करें। अब आपको उस दिन की उपलब्ध ट्रेनें दिखेंगी, जिनमें राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनें शामिल होंगी।

3. ट्रेन और क्लास चुनें: जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं, उसे चुनें। अब AC Chair Car, Executive Chair Car, या 3AC जैसी क्लास सेलेक्ट करें।

4. “No Food” ऑप्शन पर ध्यान दें: जब आप यात्री की जानकारी (Passenger Details) भरते हैं, तो नीचे “Meal Option” या “Food Choice” लिखा दिखाई देगा।

5. पेमेंट करें और टिकट कन्फर्म करें: अब पेमेंट के लिए UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। पेमेंट पूरा होते ही आपका ई-टिकट जनरेट हो जाएगा जिसमें साफ लिखा होगा “Meal Opted: No Food”। इसका मतलब आपने IRCTC के मील सर्विस को स्किप किया है।

क्यों फायदेमंद है “No Food” ऑप्शन?

राजधानी या शताब्दी में मील चार्ज 300 से 500 रुपए तक बच सकते हैं। “No Food” चुनने से उतना पैसा बच जाता है। अब आप घर का बना खाना या बाहर से पैक्ड मील लेकर जा सकते हैं। जो यात्री ट्रेन का खाना नहीं खाना चाहते, वो इसे स्किप कर सकते हैं, इससे फूड वेस्ट कम होगा।

