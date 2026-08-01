रेल यात्रियों की मौज, IRCTC बीटा वेबसाइट ने बढ़ाई रफ्तार, धड़ाधड़ बुक हो रही तत्काल टिकट

IRCTC beta website ने टिकट बुकिंग की स्पीड में सुधार किया है। प्लेटफॉर्म पर पहले 3 मिनट के भीतर पूरी की गई तत्काल बुकिंग में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 5 मिनट की विंडो के भीतर पूरी की गई बुकिंग में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

IRCTC बीटा वेबसाइट पर पहले 3 मिनट के भीतर पूरी की गई तत्काल बुकिंग में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

IRCTC website beta version: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कई नई वेबसाइट ने कमाल कर दिया है। आईआरसीटीसी शनिवार को कहा कि उसकी बीटा वेबसाइट ने बुकिंग शुरू होने के बाद के अहम शुरुआती तीन मिनटों में तत्काल टिकट बुकिंग की सफलता दर में 5% की बढ़ोतरी की है। 15 जुलाई, 2026 को लॉन्च किए गए IRCTC की नई वेबसाइट के बीटा वर्जन का मकसद यात्रियों को ट्रेन टिकट बुकिंग को तेज, आसान और ज्यादा सुविधाजनक अनुभव देना है। आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट सिंपल और क्लीन डिजाइन के साथ आती है, जो यात्रियों को लॉगिन से लेकर टिकट कंफर्मेशन तक ज्यादा बेहगतरीन एक्सपीरियंस प्रदान करती है। IRCTC ने कहा कि "इस अपग्रेड से यात्री अब जानकारी को ज्यादा व्यवस्थित और आसानी से समझ सकेंगे, जिससे टिकट बुक करना आसान हो गया है।"

आईआरसीटीसी बीटा वेबसाइट ने तेज की तत्काल टिकट बुक करने की स्पीड महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े की तुलना करने वाले आईआरसीटीसी के आंकड़ों के मुताबिक, नई आईआरसीटीसी बीटा वेबसाइट ने टिकट बुकिंग की गति में सुधार किया है। प्लेटफॉर्म पर पहले 3 मिनट के भीतर पूरी की गई तत्काल बुकिंग में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 5 मिनट की विंडो के भीतर पूरी की गई बुकिंग में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 मिनट की बुकिंग विंडो में भी 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई, जो टिकट बुकिंग के तेजी से पूरा होने को दर्शाता है।

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग हिस्सेदारी बढ़ी आईआरसीटीसी ने कहा कि पिछले महीनों की तुलना में जुलाई 2026 में ऑनलाइन बुकिंग हिस्सेदारी बढ़कर 89.84 प्रतिशत हो गई। डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ने अधिक यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने में सक्षम बनाकर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटरों पर दबाव कम करने में भी मदद की है।

रेलवे पीएसयू ने कहा कि "यूजर्स की राय के आधार पर IRCTC ने बार-बार आने वाले CAPTCHA और पॉप-अप मैसेज जैसी बाधाओं को काफी कम कर दिया है। नई वेबसाइट अब बिना किसी रुकावट के स्मूथ तरीके से काम करती है, जिससे यात्री सिर्फ टिकट बुकिंग पर ध्यान दे सकते हैं।"

एक ही समय में सारे ऑप्शन दिखते हैं नए और बेहतर इंटरफेस में कई ट्रैवल क्लास, जैसे स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर, की उपलब्धता की जानकारी एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस फीचर से यात्री एक नजर में ही अलग-अलग विकल्पों की तुलना कर सकते हैं, जिससे उन्हें नेविगेट करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और वे तेजी से सही फैसले ले पाते हैं।

इंडियन रेलवे/IRCTC की इस पहल का मकसद है: - यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाना।

- यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना।

- IRCTC प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग और उससे जुड़े कामों का आसान और बेहतर अनुभव देना।

IRCTC की बीटा वेबसाइट पर यात्रियों के फीडबैक के आधार पर और अपडेट मिलेंगे।