रेल यात्री के लिए खुशखबरी! अब मिनटों में बुक होगी ट्रेन टिकट, IRCTC वेबसाइट में आएंगे 4 बड़े बदलाव

IRCTC जल्द अपनी नई Beta वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। नए पोर्टल में कम Captcha, तेज टिकट बुकिंग, सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेंगी और बुकिंग के स्टेप्स भी घटेंगे। देखें यूजर्स को क्या-क्या फायदे मिलेंगे:

IRCTC Beta Website: अगर आप अक्सर IRCTC की वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा IRCTC जल्द ही अपनी वेबसाइट का Beta Version लॉन्च करने जा रही है। नए पोर्टल का मकसद टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा तेज, आसान और यूजर फ्रेंडली बनाना है। नई वेबसाइट में चार बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। अब टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार Captcha भरने की परेशानी कम होगी। इसके अलावा सभी क्लास में सीट की उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी, जिससे अलग-अलग ऑप्शन देखने में समय नहीं लगेगा। टिकट बुकिंग के स्टेप्स भी कम किए गए हैं और बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सेव किए गए पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन भी मिलेगा।

1. बार-बार Captcha भरने की परेशानी होगी कम नई वेबसाइट में सबसे बड़ा बदलाव Captcha से जुड़ा है। टिकट बुकिंग के दौरान Captcha, पॉप-अप और स्क्रीन पर दिखने वाले ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स को कम किया गया है। इससे यूजर्स बिना रुकावट टिकट बुकिंग प्रोसेस पूरी कर सकेंगे। खासकर Tatkal बुकिंग के दौरान इससे काफी समय बचेगा।

2. सभी क्लास की सीट उपलब्धता एक साथ दिखेगी अभी कई बार यूजर्स को अलग-अलग क्लास चुनकर सीट उपलब्धता देखनी पड़ती है। Beta वेबसाइट में Sleeper, 3AC, 2AC, Chair Car और अन्य उपलब्ध क्लास की सीटें एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगी। इससे यह तय करना आसान होगा कि किस क्लास में सीट उपलब्ध है।

3. टिकट बुकिंग होगी पहले से ज्यादा तेज IRCTC ने टिकट बुकिंग के दौरान आने वाले कई एक्स्ट्रा स्टेप्स को कम कर दिया है। यानी ट्रेन चुनने से लेकर पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कम क्लिक में पूरी हो सकेगी। इससे समय बचेगा और सर्वर पर भी कम लोड पड़ेगा।

4. बार-बार यात्रा करने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा जो यात्री अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, उनके लिए नया फीचर काफी उपयोगी साबित होगा। Beta वेबसाइट में Saved Passenger Details का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि हर बार टिकट बुक करते समय यात्रियों का नाम, उम्र, लिंग और अन्य जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी।