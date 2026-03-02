12 मार्च को होगा धमाका: 7200mAh बैटरी के साथ आ रहा सेगमेंट का सबसे फास्ट फोन, पावर और स्पीड जबर कॉम्बो
iQOO के सेगमेंट के सबसे फास्ट फोन iQOO Z11x 5G की भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। यह फोन 12 मार्च को पेश होगा। फोन में Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर और 7200mAh बैटरी देखने को मिलेगी। कीमत 23,000 रुपए से कम बताई जा रही है।
iQOO ने एक बार फिर मिड-रेंज मार्केट में हलचल मचा दी है। कंपनी का नया स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G भारत में 12 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से पहले ही इसके ज्यादातर फीचर्स सामने आ चुके हैं। फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर मिलेगा, जिसके साथ 1 मिलियन से ज्यादा AnTuTu स्कोर का दावा किया जा रहा है। iQOO Z11x भारत में 12 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद, iQOO Z11x भारत में Amazon और iQOO.com के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन की लिस्टिंग Amazon इंडिया पर भी लाइव हो गई है। iQOO इसे “सेगमेंट का सबसे तेज फोन” बता रहा है।
iQOO Z11x 5G की कीमत (लीक)
सबसे ज्यादा चर्चा फोन की कीमत को लेकर हो रही है, क्योंकि कई टिपस्टर के मुताबिक इसकी कीमत 23,000 रुपए से कम हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या यह कीमत सही बैठेगी, खासकर तब जब iQOO Z10x पहले 13,499 रुपए में लॉन्च हुआ था।
iQOO Z11x 5G में क्या खास मिलेगा
iQOO Z11x 5G में इस बार कंपनी ने परफॉर्मेंस को फोकस में रखा है। फोन में Dimensity 7400 Turbo चिपसेट मिलेगा, जो एक पावरफुल मिड-रेंज प्रोसेसर माना जा रहा है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU दिया जाएगा, जिससे गेमिंग और ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 1 मिलियन से ज्यादा AnTuTu स्कोर हासिल कर चुका है।
iQOO Z11x 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7200mAh की बैटरी बताई जा रही है। इतनी बड़ी बैटरी आमतौर पर इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती। अगर कंपनी सही ऑप्टिमाइजेशन देती है, तो यह फोन दो दिन तक आराम से चल सकता है। जो यूजर ज्यादा गेमिंग करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए यह बैटरी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकती है। हालांकि अभी फास्ट चार्जिंग स्पीड को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी तेज चार्जिंग सपोर्ट जरूर देगी।
iQOO Z11x 5G सीधे Android 16 के साथ आएगा। फोन में 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। इस रेंज में यह कॉन्फिगरेशन काफी अच्छा माना जाता है। मल्टीटास्किंग, गेमिंग और बड़े ऐप्स स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
