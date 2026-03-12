7200mAh बैटरी, धांसू प्रोसेसर और 50MP कैमरा वाला iQOO Z11x लॉन्च, कीमत कर देगी खुश

Mar 12, 2026 01:58 pm IST

iQOO ने भारत में नया iQOO Z11x स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें MediaTek Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर और 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह फोन 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

Vivo से जुड़े ब्रैंड iQOO ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z11x लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस डिवाइस को खासतौर पर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। यह स्मार्टफोन दमदार बैटरी, तेज प्रोसेसर और AI फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार प्रोसेसर है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400‑Turbo चिपसेट से लैस है।

iQOO Z11x में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बताया जा रहा है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स पूरे दिन फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 44W FlashCharge सपोर्ट दिया गया है, जिससे फोन तेजी से चार्ज हो जाता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन की बैटरी हेल्थ लगभग 6 साल तक बेहतर बनी रह सकती है, जो लंबे समय तक भरोसेमंद यूजेस ऑफर करती है।

मिलिट्री-ग्रेड मजबूती वाला नया फोन डिजाइन और मजबूती के मामले में भी यह स्मार्टफोन कई खास फीचर्स के साथ आता है। iQOO Z11x में IP68 और IP69+ रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी गई है, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग में ज्यादा टिकाऊ बनाती है। कंपनी ने इसे ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया है, जो अपने फोन का इस्तेमाल दिनभर अलग-अलग परिस्थितियों में करते हैं।

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 50MP का Sony AI-powered मेन कैमरा दिया गया है, जो बेहतर फोटो और वीडियो कैप्चर करने में मदद करता है। खास बात यह है कि इस फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। iQOO Z11x में नया OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम कई AI-आधारित फीचर्स के साथ आता है, जो फोन के इस्तेमाल को ज्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बनाते हैं।

कंपनी का कहना है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे।

ये रही कीमत और ऑफर्स कीमत की बात करें तो iQOO Z11x को भारत में तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका 6GB + 128GB वेरिएंट 18,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि ऑफर्स के साथ इसका इफेक्टिव प्राइस 17,499 रुपये हो जाता है। वहीं 8GB + 128GB वेरिएंट 20,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 22,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफर्स के बाद इनकी कीमत क्रम से 18,999 रुपये और 20,999 रुपये रह जाती है।