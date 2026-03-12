Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

7200mAh बैटरी, धांसू प्रोसेसर और 50MP कैमरा वाला iQOO Z11x लॉन्च, कीमत कर देगी खुश

Mar 12, 2026 01:58 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

iQOO ने भारत में नया iQOO Z11x स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें MediaTek Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर और 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह फोन 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

7200mAh बैटरी, धांसू प्रोसेसर और 50MP कैमरा वाला iQOO Z11x लॉन्च, कीमत कर देगी खुश

Vivo से जुड़े ब्रैंड iQOO ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z11x लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस डिवाइस को खासतौर पर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। यह स्मार्टफोन दमदार बैटरी, तेज प्रोसेसर और AI फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार प्रोसेसर है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400‑Turbo चिपसेट से लैस है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO Z11x

IQOO Z11x

  • checkPrismatic Green
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage

₹16999

और जाने

discount

11% OFF

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹16998

₹18999

खरीदिये

discount

12% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15763

₹17999

खरीदिये

discount

5% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹16100

₹16999

खरीदिये

discount

9% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17199

₹18999

खरीदिये

iQOO Z11x में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बताया जा रहा है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स पूरे दिन फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 44W FlashCharge सपोर्ट दिया गया है, जिससे फोन तेजी से चार्ज हो जाता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन की बैटरी हेल्थ लगभग 6 साल तक बेहतर बनी रह सकती है, जो लंबे समय तक भरोसेमंद यूजेस ऑफर करती है।

ये भी पढ़ें:सारी दुनिया में जलवा! भारत में बन रहा है हर चार में से एक iPhone

मिलिट्री-ग्रेड मजबूती वाला नया फोन

डिजाइन और मजबूती के मामले में भी यह स्मार्टफोन कई खास फीचर्स के साथ आता है। iQOO Z11x में IP68 और IP69+ रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी गई है, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग में ज्यादा टिकाऊ बनाती है। कंपनी ने इसे ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया है, जो अपने फोन का इस्तेमाल दिनभर अलग-अलग परिस्थितियों में करते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹16699

₹22999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16499

₹19999

खरीदिये

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check512GB / 1TB Storage

₹111999

और जाने

discount

6% OFF

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • checkBlack
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 50MP का Sony AI-powered मेन कैमरा दिया गया है, जो बेहतर फोटो और वीडियो कैप्चर करने में मदद करता है। खास बात यह है कि इस फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। iQOO Z11x में नया OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम कई AI-आधारित फीचर्स के साथ आता है, जो फोन के इस्तेमाल को ज्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:इन Samsung यूजर्स के लिए अच्छी खबर! बाकियों से पहले मिलेगा लेटेस्ट फीचर्स का मजा

कंपनी का कहना है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे।

ये रही कीमत और ऑफर्स

कीमत की बात करें तो iQOO Z11x को भारत में तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका 6GB + 128GB वेरिएंट 18,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि ऑफर्स के साथ इसका इफेक्टिव प्राइस 17,499 रुपये हो जाता है। वहीं 8GB + 128GB वेरिएंट 20,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 22,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफर्स के बाद इनकी कीमत क्रम से 18,999 रुपये और 20,999 रुपये रह जाती है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में

फोन Prismatic Green और Titan Black जैसे दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 16 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इसे Amazon, iQOO की आधिकारिक वेबसाइट, चुनिंदा vivo एक्सक्लूसिव स्टोर्स और अन्य रिटेल आउटलेट्स से खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर्स के तहत SBI और Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Iqoo Smartphones Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।