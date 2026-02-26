धूम मचाने आ रहा iQOO Z11x, देखें फर्स्ट लुक; भारत में मिलेगा इतना सस्ता, सेगमेंट का सबसे तेज फोन

Feb 26, 2026 12:45 pm IST

iQOO Z11x india launch soon: आईकू तेजी से भारत में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब iQOO ने भारत में iQOO Z11x को टीज करना शुरू कर दिया है। आईकू इंडिया वेबसाइट और अमेजन पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने स्मार्टफोन में मिलने वाले कई खास फीचर्स का खुलासा किया है। लिस्टिंग से फोन की पहली झलक भी देखने को मिलती है। अब जब Z11x का पहला टीजर लाइव हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि यह अगले महीने यानी मार्च में भारत में डेब्यू कर सकता है। कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे तेज फोन होगा और इसने 1 मिलियन से ज्यादा का AnTuTu स्कोर हासिल किया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

iQOO Z11x में मिलेंगे यह खास फीचर्स टीजर में अपकमिंग iQOO Z11x को मिंट कलर में दिखाया गया है, जिससे कम से कम इसके एक कलर ऑप्शन को कंफर्म हो गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इसके अन्य कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा करे। सामने आई टीजर इमेज में देखा जा सकता है कि फोन के बैक पैनल पर एक स्क्वरकल कैमरा मॉड्यूल है जिसमें डुअल-कैमरा सेटअप, एक रेगुलर एलईडी और एक रिंग एलईडी जैसा कुछ है। डिवाइस के लेफ्ट साइड एक सिम कार्ड ट्रे स्लॉट भी दिखाई दे रहा है।

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग Z11x स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट के साथ आएगा। इसमें ओरिजनओएस 6 पहले से प्री-इंस्टॉल होगा, जो Android 16 पर बेस्ड होगा। कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे तेज फोन होगा और इसने 1 मिलियन से ज्यादा का AnTuTu स्कोर हासिल किया है।

माइक्रोसाइट के फाइन प्रिंट से पता चलता है कि फोन का 8GB+256GB वर्जन होगा। लिस्टिंग से यह भी कंफर्म हो गया है कि इसकी कीमत 23,000 रुपये से कम होगी। टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, यह फोन 7000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आएगा और फोन में माली-G615 MC2 जीपीयू होगा।

iQOO Z11x की दूसरी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। भारत के अलावा, फोन के आने वाले हफ्तों में मलेशिया और थाईलैंड जैसे मार्केट में भी रिलीज होने की उम्मीद है।

भारत में, iQOO Z11x को iQOO इंडिया ऑनलाइन स्टोर के अलावा Amazon पर भी बेचा जाएगा। अंदाजा है कि भारतीय बाजार के लिए Vivo T5x, Z11x का रीब्रांडेड वर्जन होगा। T-सीरीज मॉडल होने के कारण, इसे Flipkart पर बेचे जाने की संभावना है।