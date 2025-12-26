Hindustan Hindi News
कंफर्म: इतनी होगी iQOO Z11 Turbo की कीमत, 200MP कैमरे के साथ आ रहा फोन

कंफर्म: इतनी होगी iQOO Z11 Turbo की कीमत, 200MP कैमरे के साथ आ रहा फोन

संक्षेप:

लगता है कि iQOO Z11 Turbo जल्द लॉन्च होने वाला है। हाल ही में कंपनी ने इसका फर्स्ट लुक जारी किया था। अब, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को कंफर्म कर दिया है, जिसमें चिप, कैमरा, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग और डिस्प्ले साइज शामिल हैं।

Dec 26, 2025 05:05 pm IST
iQOO Z11 Turbo, जिसके जल्द ही चीन में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है, अब कंपनी की वेबसाइट के जरिए देश में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पिछले कुछ समय से अपकमिंग फोन के डिजाइन को टीज कर रही है। अब, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने iQOO Z11 Turbo के कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को कंफर्म कर दिया है, जिसमें इसका चिपसेट, कैमरा, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग और डिस्प्ले साइज शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने फोन के रियर डिजाइन को भी टीज किया है, जिसमें iQOO Z11 Turbo ब्लू कलर में और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ दिखाया गया है। आईकू के अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं...

iQOO Z11 Turbo की कीमत और खासियत (संभावित)

चीन की माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में, आईकू प्रोडक्ट मैनेजर जिंग चेंग ने अपकमिंग iQOO Z11 Turbo के बारे में कई डिटेल्स कंफर्म की हैं, जिसमें इसकी कीमत, चिपसेट, डिस्प्ले और कैमरा कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। कीमत के मामले में, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि iQOO Z11 Turbo की कीमत चीन में CNY 2,500 (लगभग 32,000 रुपये) और CNY 3,000 (लगभग 38,000 रुपये) के बीच होगी। यह फोन अब वीवो चाइना ऑनलाइन स्टोर के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:10,000mAh बैटरी वाले दो स्मार्टफोन लाया ब्रांड, 100W की तेजतर्रार चार्जिंग भी
ये भी पढ़ें:2027 तक Recharge का टेंशन खत्म, 365 दिन चलेंगे ये पांच सस्ते प्लान; खर्च ₹5 रोज

कंपनी ने इसे द बैटल स्पिरिट कोडनेम नाम दिया है। यह कंफर्म हो गया है कि यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह फोन को बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा। iQOO Z11 Turbo में 6.59-इंच का डिस्प्ले होगा। इसके अलावा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव का दावा है कि इंटरनल टेस्टिंग में iQOO Z11 Turbo की बैटरी ने अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर परफॉर्मेंस दी।

फोन में मिलेगा 200MP मेन कैमरा

अपकमिंग iQOO Z11 Turbo में पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का "अल्ट्रा-क्लियर" प्राइमरी कैमरा होने की भी पुष्टि हुई है। इसमें मेटल फ्रेम, ग्लास बैक पैनल और गोल कोने होंगे। दावा किया गया है कि यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा। इसमें सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। फोन के बारे में और डिटेल्स आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।

डिजाइन की बात करें तो, iQOO Z11 Turbo में एक स्क्वायर-शेप के कैमरा मॉड्यूल के अंदर एक डुअल रियर कैमरा यूनिट होने की उम्मीद है। फोन को ब्लू कलर में दिखाया गया है, जिसमें ग्लॉसी बैक पैनल है। इसे फ्लैट साइड्स के साथ दिखाया गया है, जिसमें पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हैंडसेट के दाईं ओर दिए गए हैं। सेंटर में अलाइन की गई आईकी ब्रांडिंग बैक पैनल के नीचे दिखाई देती है।

