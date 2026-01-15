200MP कैमरे वाला iQOO Z11 Turbo लॉन्च, 100W की स्पीड से होगा चार्ज, मिलेगी 7600mAh बैटरी

संक्षेप: iQOO Z11 Turbo Launched: आईकू ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर iQOO Z11 Turbo को लॉन्च कर दिया है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है, तो यह फोन आपको पसंद आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा मिलता है।

Jan 15, 2026 09:17 pm IST

iQOO Z11 Turbo Launched: आईकू ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर iQOO Z11 Turbo को लॉन्च कर दिया है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है, तो यह फोन आपको पसंद आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा मिलता है। कंपनी ने इसे चार कलर ऑप्शन और पांच रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। iQOO Z11 Turbo क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है। फोन में 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज भी है। फोन में होल-पंच कटआउट वाला डिस्प्ले है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है, जहां यह फोन कंपनी की वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

इतनी है iQOO Z11 Turbo की कीमत चीन में iQOO Z11 Turbo की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 2,699 युआन (लगभग 35,999 रुपये) से शुरू होती है। इसके, 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,999 युआन (लगभग 39,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,199 युआन (लगभग 41,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,499 युआन (लगभग 45,000 रुपये) है। टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट, जिसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज है, की कीमत 3,999 युआन (लगभग 52,000 रुपये) है।

स्मार्टफोन अभी चीन में वीवो ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इसे पोलर नाइट ब्लैक, स्काईलाइट व्हाइट, कैंगलांग फुगुआंग और हेलो पाउडर जैसे कलर्स में लॉन्च किया है।

iQOO Z11 Turbo की खासियत नया आईकू Z11 टर्बो एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। इस फोन में 6.59-इंच का 1.5K (1260x2750 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, HDR कंटेंट के लिए सपोर्ट, 1.07 बिलियन कलर्स, 94.57 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और P3 कलर गैमट है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा।

नए iQOO Z11 Turbo में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। इस चिपसेट में दो परफॉर्मेंस कोर हैं, जो 3.80 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं, और छह एफिशिएंसी कोर हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड 3.32 गीगाहर्ट्ज है। इस फोन में एड्रेनो 829 जीपीयू भी है। इसमें 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है।

कैमरा की बात करें तो, iQOO Z11 Turbo में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल (f/1.88) का प्राइमरी कैमरा है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन है। इसमें पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। यह स्मार्टफोन 4K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।