धूम मचाने आ रहा iQOO Z11 Turbo, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक, यह होगा खास
कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।
iQOO तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए जोर-शोर से काम कर रहा है। अब कंपनी अपने एक और धांसू फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।
खुद कंपनी ने दिखाया फोन का फर्स्ट लुक
टीजर में फोन ब्लू कलर में दिखाई रहा है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि आईकू का अपकमिंग फोन ब्लू कलर में आएगा। इसमें एक स्क्विर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरा सेंसर लगे हैं, और कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में एक एलईडी फ्लैश है। iQOO Z11 Turbo लकी बैग के लिए चीन में प्री-ऑर्डर भी शुरू हो गए हैं।
जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, वे सिर्फ 1 युआन में 2405 युआन का लकी बैग पा सकते हैं। इसमें Vivo TWS A4 (कीमत 299 युआन यानी करीब 3800 रुपये), 3 साल का फ्री बैटरी पैक + 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी + 1 साल का बैक कवर प्रोटेक्शन + स्क्रीन टूटने से प्रोटेक्शन (कीमत 356 युआन यानी करीब 4500 रुपये), 1100 युआन तक की ट्रेड-इन सब्सिडी और नए फोन के लिए 650 युआन से ज्यादा के इंटरनेट बेनिफिट्स शामिल हैं।
iQOO Z11 Turbo की खासियत (संभावित)
इसके अलावा, इस डिवाइस के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स भी एक iQOO प्रोडक्ट मैनेजर के जरिए सामने आए हैं। यह कंफर्म हो गया है कि डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा, जो टॉप-टियर परफॉर्मेंस और गेमिंग कैपेबिलिटी देगा। इसमें 6.59-इंच का डिस्प्ले है और इसमें 200 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा है। इसके खास फीचर्स में मेटल फ्रेम, ग्लास बैक कवर, एलिगेंट राउंडेड कॉर्नर, IP68/69 रेटिंग और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि यह 2.5K-3K प्राइस रेंज में आएगा। उम्मीद है कि iQOO जल्द ही iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के टीजर अपडेट शेयर करना शुरू कर देगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।