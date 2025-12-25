धूम मचाने आ रहा iQOO Z11 Turbo, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक, यह होगा खास

संक्षेप: कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।

Dec 25, 2025 08:26 pm IST

iQOO तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए जोर-शोर से काम कर रहा है। अब कंपनी अपने एक और धांसू फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।

खुद कंपनी ने दिखाया फोन का फर्स्ट लुक टीजर में फोन ब्लू कलर में दिखाई रहा है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि आईकू का अपकमिंग फोन ब्लू कलर में आएगा। इसमें एक स्क्विर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरा सेंसर लगे हैं, और कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में एक एलईडी फ्लैश है। iQOO Z11 Turbo लकी बैग के लिए चीन में प्री-ऑर्डर भी शुरू हो गए हैं।

जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, वे सिर्फ 1 युआन में 2405 युआन का लकी बैग पा सकते हैं। इसमें Vivo TWS A4 (कीमत 299 युआन यानी करीब 3800 रुपये), 3 साल का फ्री बैटरी पैक + 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी + 1 साल का बैक कवर प्रोटेक्शन + स्क्रीन टूटने से प्रोटेक्शन (कीमत 356 युआन यानी करीब 4500 रुपये), 1100 युआन तक की ट्रेड-इन सब्सिडी और नए फोन के लिए 650 युआन से ज्यादा के इंटरनेट बेनिफिट्स शामिल हैं।