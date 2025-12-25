Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo z11 turbo first look revealed tipped to come with 200mp camera
धूम मचाने आ रहा iQOO Z11 Turbo, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक, यह होगा खास

धूम मचाने आ रहा iQOO Z11 Turbo, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक, यह होगा खास

संक्षेप:

कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।

Dec 25, 2025 08:26 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

IQOO Z10 Turbo Pro

IQOO Z10 Turbo Pro

  • checkBurn
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size

₹26999

और जाने

iQOO तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए जोर-शोर से काम कर रहा है। अब कंपनी अपने एक और धांसू फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कुछ ही दिन पहले, iQOO ने चीनी मार्केट में iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया था, और कहा गया था कि यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज क्रिसमस के दिन iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन का पहला लुक रिवील किया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

IQOO Z10 Turbo Pro

IQOO Z10 Turbo Pro

  • checkBurn
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size

₹26999

और जाने

खुद कंपनी ने दिखाया फोन का फर्स्ट लुक

टीजर में फोन ब्लू कलर में दिखाई रहा है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि आईकू का अपकमिंग फोन ब्लू कलर में आएगा। इसमें एक स्क्विर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरा सेंसर लगे हैं, और कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में एक एलईडी फ्लैश है। iQOO Z11 Turbo लकी बैग के लिए चीन में प्री-ऑर्डर भी शुरू हो गए हैं।

जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, वे सिर्फ 1 युआन में 2405 युआन का लकी बैग पा सकते हैं। इसमें Vivo TWS A4 (कीमत 299 युआन यानी करीब 3800 रुपये), 3 साल का फ्री बैटरी पैक + 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी + 1 साल का बैक कवर प्रोटेक्शन + स्क्रीन टूटने से प्रोटेक्शन (कीमत 356 युआन यानी करीब 4500 रुपये), 1100 युआन तक की ट्रेड-इन सब्सिडी और नए फोन के लिए 650 युआन से ज्यादा के इंटरनेट बेनिफिट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:GPS वाली वॉच लाया ब्रांड, फुल चार्ज में 27 दिन चलेगी, पानी में भी काम करेगी
ये भी पढ़ें:पूरे ₹10,000 सस्ता मिल रहा नया Pixel फोन, इस दिन खत्म हो रहा ऑफर

iQOO Z11 Turbo की खासियत (संभावित)

इसके अलावा, इस डिवाइस के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स भी एक iQOO प्रोडक्ट मैनेजर के जरिए सामने आए हैं। यह कंफर्म हो गया है कि डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा, जो टॉप-टियर परफॉर्मेंस और गेमिंग कैपेबिलिटी देगा। इसमें 6.59-इंच का डिस्प्ले है और इसमें 200 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा है। इसके खास फीचर्स में मेटल फ्रेम, ग्लास बैक कवर, एलिगेंट राउंडेड कॉर्नर, IP68/69 रेटिंग और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि यह 2.5K-3K प्राइस रेंज में आएगा। उम्मीद है कि iQOO जल्द ही iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के टीजर अपडेट शेयर करना शुरू कर देगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹26997

और जाने

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹32999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।