Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO Z11 Turbo all set to launch on 15th january may offer 200mp camera and 7600mAh battery
7600mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, मिलेगी 100W चार्जिंग, कैमरा 200MP का, 15 जनवरी को लॉन्च

7600mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, मिलेगी 100W चार्जिंग, कैमरा 200MP का, 15 जनवरी को लॉन्च

संक्षेप:

आइकू का नया फोन - Z11 Turbo आने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 15 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी 7600mAh की बैटरी और 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर सकती है।

Jan 07, 2026 12:50 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

IQOO Z10 Turbo Pro

IQOO Z10 Turbo Pro

  • checkBurn
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹26997

और जाने

आइकू का नया फोन आने वाला है। कंपनी के इस नए फोन का नाम iQOO Z11 Turbo है। इस फोन को आइकू ने कुछ दिन पहले टीज किया था और अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 15 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। कंपनी इसे सबसे पहले चीन में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस फोन के कुछ डीटेल्स को कन्फर्म किया है। जबकि, इस डिवाइस के कई फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक रिपोर्ट में सामने आ गए हैं। कंपनी का यह फोन 16जीबी तक की रैम और 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आ सकता है। इसकी बैटकी 7600mAh की होगी। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

IQOO Z10 Turbo Pro

IQOO Z10 Turbo Pro

  • checkBurn
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹26997

और जाने

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.59 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले दे सकती है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का हो सकता है। फोन में आपको अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। आइकू का यह फोन मेटल मिडिल फ्रेम और ग्लास बैक के साथ आ सकता है। फोन का वजन 202 ग्राम और थिकनेस 7.9mm का हो सकता है। कंपनी इस फोन को 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है।

iqoo

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का OIS Samsung HP5 कैमरा दे सकती है। इसके अलावा फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे सकती है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन को पावर देने के लिए इसमें 7600mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:मोटो का बड़ा धमाका, लाया बुक-स्टाइल में खुलने वाला वाला धांसू फोन, फीचर गजब

यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। ओएस की बात करें, तो लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आइकू का यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा। चीन में इस फोन की शुरुआती कीमत 2500 युआन (करीब 29 हजार रुपये) हो सकती है। आइकू का यह फोन ब्लैक, वाइट/सिल्वर, ब्लू या पिंक में आ सकता है।

ये भी पढ़ें:सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला यह वॉटरप्रूफ फोन, 2700 रुपये का डिस्काउंट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Iqoo Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।