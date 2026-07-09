6500mAh बैटरी, 44W चार्जिंग, 50MP कैमरा के साथ 24 जुलाई को आ रहा iQOO का नया 'लिमिटलेस' फोन, मिड-रेंज में होगी कीमत
6500mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, दमदार चिपसेट वाला फोन iQOO Z11 Lite जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने फोन का डिजाइन टीज कर दिया है।
iQOO भारतीय बाजार में अपनी Z-सीरीज का नया स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite लॉन्च करने वाला है। iQOO ने अपने नए बजट 5G स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite की भारत में लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। कंपनी का यह नया स्मार्टफोन 24 जुलाई को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। लॉन्च से पहले iQOO ने फोन का डिजाइन भी दिखा दिया है और यह भी पुष्टि कर दी है कि डिवाइस Amazon के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी के टीजर के मुताबिक, यह फोन Midnight Blue और Solar Flame जैसे दो नए रंगों में आएगा। हालांकि कंपनी ने अभी पूरी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार iQOO Z11 Lite में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, बड़ी 6500mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग और AI फीचर्स मिल सकते हैं।
24 जुलाई को भारत में होगा लॉन्च, ये होंगे कलर वैरिएंट
iQOO India के CEO निपुण मर्या ने पुष्टि की है कि iQOO Z11 Lite भारत में 24 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के लिए Amazon पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि इसकी ऑनलाइन सेल Amazon के जरिए होगी।
कंपनी ने पुष्टि की है कि iQOO Z11 Lite को Midnight Blue और Solar Flame कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। टीजर इमेज में फोन का फ्लैट फ्रेम और डुअल रियर कैमरा सेटअप भी देखा जा सकता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। कंपनी ने अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक iQOO Z11 Lite को Z11x से नीचे की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में इसकी कीमत 15,000 से 20,000 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है।
iQOO Z11 Lite के संभावित फीचर्स
iQOO Z11 Lite में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग और 5G कनेक्टिविटी के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी संभावना है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकेगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा और डुअल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा फोन में AI आधारित स्मार्ट फीचर्स, लेटेस्ट Android आधारित Funtouch OS, 5G सपोर्ट और बेहतर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो कंपनी पहले ही फ्लैट फ्रेम और प्रीमियम लुक वाला रियर पैनल दिखा चुकी है। iQOO Z11 Lite में AI बेस्ड फीचर्स भी दिए जाएंगे। इनमें AI टूल्स और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी फीचर्स शामिल हो सकते हैं। फोन में UFS 2.2 स्टोरेज मिल सकती है, जिससे ऐप्स और फाइलें तेजी से खुलेंगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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