6500mAh बैटरी, 44W चार्जिंग, 50MP कैमरा के साथ 24 जुलाई को आ रहा iQOO का नया 'लिमिटलेस' फोन, मिड-रेंज में होगी कीमत

6500mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, दमदार चिपसेट वाला फोन iQOO Z11 Lite जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने फोन का डिजाइन टीज कर दिया है।

iQOO भारतीय बाजार में अपनी Z-सीरीज का नया स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite लॉन्च करने वाला है। iQOO ने अपने नए बजट 5G स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite की भारत में लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। कंपनी का यह नया स्मार्टफोन 24 जुलाई को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। लॉन्च से पहले iQOO ने फोन का डिजाइन भी दिखा दिया है और यह भी पुष्टि कर दी है कि डिवाइस Amazon के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी के टीजर के मुताबिक, यह फोन Midnight Blue और Solar Flame जैसे दो नए रंगों में आएगा। हालांकि कंपनी ने अभी पूरी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार iQOO Z11 Lite में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, बड़ी 6500mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग और AI फीचर्स मिल सकते हैं।

24 जुलाई को भारत में होगा लॉन्च, ये होंगे कलर वैरिएंट iQOO India के CEO निपुण मर्या ने पुष्टि की है कि iQOO Z11 Lite भारत में 24 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के लिए Amazon पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि इसकी ऑनलाइन सेल Amazon के जरिए होगी।

कंपनी ने पुष्टि की है कि iQOO Z11 Lite को Midnight Blue और Solar Flame कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। टीजर इमेज में फोन का फ्लैट फ्रेम और डुअल रियर कैमरा सेटअप भी देखा जा सकता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। कंपनी ने अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक iQOO Z11 Lite को Z11x से नीचे की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में इसकी कीमत 15,000 से 20,000 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है।

iQOO Z11 Lite के संभावित फीचर्स iQOO Z11 Lite में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग और 5G कनेक्टिविटी के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी संभावना है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकेगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा और डुअल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।