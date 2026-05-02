अब भारत में धूम मचाएगा यह 9020mAh बैटरी वाला iQOO फोन, फुल वॉटरप्रूफ, कीमत इतनी
iQOO Z11 अब भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। भारत में यह मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच हो सकती है। फोन में 9,020mAh की तगड़ी बैटरी मिलेगी। देखें अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा
iQOO Z11 India launch soon: आईकू भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Z-सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। iQOO Z11 सीरीज इस साल मार्च की शुरुआत में चीन में लॉन्च हुई थी, और ऐसी उम्मीद थी कि यह भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में भी आएगी। iQOO Z11 और iQOO Z11x, वीवो मलेशिया के ऑनलाइन स्टोर पर देखे गए हैं, जिससे हिंट मिलता है कि ये जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। इसका लॉन्च 6 मई को तय है, और इसके लिए प्री-रिजर्वेशन 27 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। खास बात यह है कि आईकू Z11x को भारत में मार्च में ही लॉन्च कर दिया गया था, जबकि स्टैंडर्ड iQOO Z11 के भी जल्द ही आने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, Z11 का ग्लोबल वेरिएंट इसके चीनी वेरिएंट से अलग हो सकता है और यह Vivo T5 Pro के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आ सकता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
14% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22980₹26999
खरीदिये
iQOO Z11 की खासियत
खबरों के मुताबिक, आईकू Z11 का ग्लोबल वेरिएंट गीकबेंच पर मॉडल नंबर Vivo I2512 के साथ देखा गया है। मलेशिया में शेयर किए गए टीजर से यह कन्फर्म होता है कि Z11 में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा है। इसके उलट, इस डिवाइस का चीनी वर्जन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 से लैस है। डिजाइन में समानता के साथ-साथ यह अंतर इस बात का हिंट देता है कि आईकू Z11, Vivo T5 Pro का ही एक रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।
इस डिवाइस में 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसमें 9,020mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और यह सब 8.25 एमएम पतली बॉडी में समाया हुआ है।
कैमरे की बात करें तो, इसमें OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी के लिए, इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
ग्लोबल वेरिएंट के ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसमें 8GB और 12GB रैम कॉन्फिगरेशन के साथ 256GB स्टोरेज दिया जाएगा, और यह एंड्रॉयड 16 पर चलेगा।
इतनी हो सकती है आईकू Z11 की कीमत
मलेशिया में होने वाले इसके डेब्यू से यह साफ हो जाएगा कि आईकू Z11 की ग्लोबल कीमत क्या होगी। चीन में इसकी कीमत 2,299 युआन है, जिसे देखते हुए शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, भारत में यह मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच हो सकती है।
भारत में इतनी है आईकू Z11x की कीमत
आईकू Z11x को भारत में पहले ही 18,999 रुपये में लॉन्च किया जा चुका है, जिससे इस सीरीज की शुरुआती कीमत का अंदाजा लग जाता है। आईकू Z11x को इस साल मार्च की शुरुआत में ही भारत में पेश कर दिया गया था। इसमें डाइमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 7,200mAh की बैटरी मिलती है जो 44W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह डिवाइस 8GB रैम और 128GB या 256GB स्टोरेज के साथ आता है, और सिल्वर व ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।