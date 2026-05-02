अब भारत में धूम मचाएगा यह 9020mAh बैटरी वाला iQOO फोन, फुल वॉटरप्रूफ, कीमत इतनी

May 02, 2026 09:04 am IST

iQOO Z11 अब भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। भारत में यह मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच हो सकती है। फोन में 9,020mAh की तगड़ी बैटरी मिलेगी। देखें अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा

iQOO Z11 India launch soon: आईकू भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Z-सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। iQOO Z11 सीरीज इस साल मार्च की शुरुआत में चीन में लॉन्च हुई थी, और ऐसी उम्मीद थी कि यह भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में भी आएगी। iQOO Z11 और iQOO Z11x, वीवो मलेशिया के ऑनलाइन स्टोर पर देखे गए हैं, जिससे हिंट मिलता है कि ये जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। इसका लॉन्च 6 मई को तय है, और इसके लिए प्री-रिजर्वेशन 27 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। खास बात यह है कि आईकू Z11x को भारत में मार्च में ही लॉन्च कर दिया गया था, जबकि स्टैंडर्ड iQOO Z11 के भी जल्द ही आने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, Z11 का ग्लोबल वेरिएंट इसके चीनी वेरिएंट से अलग हो सकता है और यह Vivo T5 Pro के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आ सकता है।

iQOO Z11 की खासियत खबरों के मुताबिक, आईकू Z11 का ग्लोबल वेरिएंट गीकबेंच पर मॉडल नंबर Vivo I2512 के साथ देखा गया है। मलेशिया में शेयर किए गए टीजर से यह कन्फर्म होता है कि Z11 में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा है। इसके उलट, इस डिवाइस का चीनी वर्जन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 से लैस है। डिजाइन में समानता के साथ-साथ यह अंतर इस बात का हिंट देता है कि आईकू Z11, Vivo T5 Pro का ही एक रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

इस डिवाइस में 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसमें 9,020mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और यह सब 8.25 एमएम पतली बॉडी में समाया हुआ है।

कैमरे की बात करें तो, इसमें OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी के लिए, इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

ग्लोबल वेरिएंट के ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसमें 8GB और 12GB रैम कॉन्फिगरेशन के साथ 256GB स्टोरेज दिया जाएगा, और यह एंड्रॉयड 16 पर चलेगा।

इतनी हो सकती है आईकू Z11 की कीमत मलेशिया में होने वाले इसके डेब्यू से यह साफ हो जाएगा कि आईकू Z11 की ग्लोबल कीमत क्या होगी। चीन में इसकी कीमत 2,299 युआन है, जिसे देखते हुए शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, भारत में यह मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच हो सकती है।