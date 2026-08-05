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20 अगस्त को तहलका मचाने आ रहा iQOO का 9020mAh की 'सुपर' बैटरी, प्रीमियम डिजाइन, दमदार प्रोसेसर वाला फोन

By Himani Gupta
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iQOO ने भारत में iQOO Z11 की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। स्मार्टफोन 20 अगस्त को लॉन्च होगा। इसमें 9020mAh बैटरी, 165Hz AMOLED डिस्प्ले, नया MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट और 50MP कैमरा मिलने की उम्मीद है।

iQOO Z11
iQOO Z11 में 9020mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और नया चिपसेट

iQOO भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z11 लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि यह फोन 20 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन और प्रमुख फीचर्स भी टीज कर दिए हैं। iQOO Z11 की खासियत 9020mAh की बड़ी बैटरी मानी जा रही है। इसके अलावा फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले, नया MediaTek Dimensity 7500 Turbo प्रोसेसर और प्रीमियम कर्व्ड डिजाइन मिलने की उम्मीद है।

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20 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा iQOO Z11

iQOO ने पुष्टि की है कि iQOO Z11 को भारत में 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पिछले कुछ दिनों से फोन को टीज कर रही थी और अब लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। इसके साथ ही फोन का डिजाइन और दो कलर ऑप्शन Aurora Green और Celestial Blue भी दिखाए गए हैं।

iQOO Z11 की खासियतें

iQOO Z11 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9020mAh बैटरी होगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह फोन लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल में बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम कर सकता है। फोन में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। साथ ही कर्व्ड स्क्रीन फोन को प्रीमियम लुक देगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में इस प्रोसेसर के साथ आने वाला यह पहला स्मार्टफोन हो सकता है। यह चिपसेट बेहतर गेमिंग, AI टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है।

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टीजर के मुताबिक iQOO Z11 में नया हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है। डिजाइन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है ।

फोन Android 16 बेस्ड Funtouch OS के साथ आ सकता है। इसके अलावा इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 5G सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर, AI फीचर्स और 90W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि इन सभी स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि लॉन्च इवेंट में होगी।

iQOO Z11 की कीमत इतनी हो सकती

कंपनी ने अभी iQOO Z11 की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत करीब 35,000 रुपए के आसपास हो सकती है। आधिकारिक कीमत का ऐलान 20 अगस्त को लॉन्च इवेंट के दौरान किया जाएगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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