9020mAh बैटरी वाला iQOO का पहला फोन, इस दिन होगा लॉन्च, सबसे स्मूद डिस्प्ले भी

Mar 19, 2026 02:49 pm IST

iQOO ने अब आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि Z11 को 26 मार्च को पेश किया जाएगा। ब्रांड ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वह Z11 के साथ-साथ iQOO Z11x को भी पेश करेगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि iQOO Z11 कंपनी का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा।

iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपना एक बाहुबली फोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो बड़ी बैटरी और बेहद स्मूद डिस्प्ले के साथ आएगा। हम बात कर रहे हैं iQOO Z11 की। iQOO ने अब आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि Z11 को 26 मार्च को पेश किया जाएगा। ब्रांड ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वह Z11 के साथ-साथ iQOO Z11x को भी पेश करेगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि iQOO Z11 कंपनी का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। आइए देखते हैं कि किस फोन में क्या खास होगा...

iQOO Z11, Z11x के स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन कंफर्म Z11 सीरीज में दो मॉडल शामिल होंगे, जिसमें iQOO Z11, Z11x के मुकाबले इस लाइनअप में थोड़ा ऊपर होगा। कंपनी के अनुसार, Z11 इस ब्रांड के लिए दो खास चीजें पहली बार लेकर आया है। इसमें iQOO स्मार्टफोन में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे बड़ी बैटरी होगी, जिसकी कैपेसिटी 9,020mAh होगी। यह डिवाइस iQOO का पहला 165Hz आई-प्रोटेक्शन गेमिंग डिस्प्ले भी पेश करेगा। यानी स्मूद एक्सपीरियंस के साथ यह आंखों के लिए भी सुरक्षित रहेगा।

हाल की रिपोर्ट्स से पता चला है कि इसमें 6.83-इंच का OLED 1.5K पैनल, डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, ओरिजनओएस 6 पर बेस्ड Android 16 और 90W फास्ट चार्जिंग भी होगी। यह सिल्वर, ब्लैक और लाइट ब्लू कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा और चीन में इसकी कीमत लगभग $290 (करीब 27,000 रुपये) होगी।

iQOO Z11x की खासियत

Z11 के साथ-साथ, iQOO Z11x भी पेश करेगा, जिसमें आंखों की सुरक्षा वाले फीचर्स के साथ 6.76-इंच की एलसीडी स्क्रीन, डाइमेंसिटी 7400 चिप और 44W फास्ट चार्जिंग के साथ 7,200mAh की बैटरी होगी। यह सिल्वर, मिंट ग्रीन और डार्क ब्लू वेरिएंट में बेचा जाएगा।

ऐसा लगता है कि Z11x वही डिवाइस है जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ था। इसमें LPDDR4x रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का डुअल-कैमरा सेटअप ओरिजनओएस 6 पर बेस्ड Android 16 दिया गया है।

भारत में iQOO Z11x 5G की कीमत और खासियत भारत में iQOO Z11x 5G की कीमत 18,999 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत इसके बेस मॉडल (6GB रैम + 128GB स्टोरेज) के लिए है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये और टॉप 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है।

इस फोन में 6.76-इंच (1,080x2,344 पिक्सेल) की एलसीडी स्क्रीन लगी है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 382 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69+ रेटिंग के साथ आता है। दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे तेज फोन है और इसने AnTuTu टेस्ट में 1 मिलियन से ज्यादा स्कोर किया है। यह फोन 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट से लैस है।