iQOO Z10R 5G रिव्यू: बजट प्राइस में स्टाइलिश स्लिम फोन से मिली धाकड़ परफॉर्मेंस

बीते दिनों भारतीय मार्केट का हिस्सा बने iQOO Z10R 5G स्मार्टफोन को लाइव हिन्दुस्तान ने लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया। हम इस फोन का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप फैसला कर सकें कि इसे खरीदना समझदारी भरा फैसला होगा या नहीं।

बजट सेगमेंट में एक के बाद एक कई दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे में यूजर्स के लिए बेस्ट का चुनाव आसान नहीं रहता। कम कीमत पर बेहतरीन वैल्यू ऑफर करने वाले डिवाइसेज को मार्केट का हिस्सा बनाते हुए iQOO ब्रैंड ने अपनी पहचान बनाई है। अब कंपनी ने नया बजट डिवाइस iQOO Z10R 5G पेश किया है, जो 20 हजार रुपये से कम कीमत पर 120Hz क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर और 5700mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स मिलते हैं। लाइव हिन्दुस्तान ने इस 5G फोन को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया और अब हम इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी iQOO फोन के बारे में पहली चीज जो आपको इंप्रेस करेगी, वह है इसका स्टाइलिश डिजाइन। यह डिवाइस दो कलर ऑप्शंस- मूनस्टोन और एक्वामरीन में आता है और हमने मूनस्टोर कलर वेरियंट रिव्यू किया। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो उनमें फोन के अलावा क्लियर सिलिकॉन केस, USB टाइप-C केबल, 44W फास्ट चार्जर, सिम इजेक्ट टूल और वारंटी गाइड शामिल हैं। यह डिवाइस प्रीमियम फील होता है और यूज करते वक्त कंफर्टेबल ग्रिप मिलती है।

डिवाइस बेहद पतला है और इसकी मोटाई केवल 7.39mm है। इसके अलावा बड़ी बैटरी के बावजूद इसका वजन केवल 183.5 ग्राम है। मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला iQOO Z10R 5G कर्व्ड डिजाइन के अलावा Aura Light के साथ आता है। इसमें मिलने वाली IP68/IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस ने भी हमें इंप्रेस किया।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस फोन का बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले ब्राइट है और स्क्रॉलिंग से लेकर गेमिंग तक, हमारा एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा। 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के चलते स्मूद गेमिंग और विडुअल आउटपुट भी मिला। इसके 6.77 इंच क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1800nits तक पहुंच जाती है और यही वजह है कि धूप में भी इस फोन को यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। डिस्प्ले की वाइब्रेंसी में बदलाव करने का विकल्प भी यूजर्स को सेटिंग्स में मिल जाता है, जो बड़ा प्लस पॉइंट है।

बात परफॉर्मेंस की करें तो MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ हमें गेमिंग के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस मिली और कोई लैग या फ्रेम-ड्रॉप देखने को नहीं मिला। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और BGMI गेम्स लंबे वक्त तक खेले लेकिन हीटिंग या लैग जैसी कोई दिक्कत नहीं आई। दरअसल, इसमें कूलिंग सिस्टम ग्रेफाइट लेयर और वेपर चैंबर के साथ मिलता है, ऐसे में लंबे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या मल्टी-टास्किंग सेशंस के दौरान परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलता।

कैमरा और सॉफ्टवेयर हमने फोन का कैमरा सेटअप अलग-अलग लाइटिंग कंडीशंस में टेस्ट किया और लगभग सभी मोड्स में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। बैक पैनल पर मिलने वाले 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा में OIS सपोर्ट मिलता है और दिन की रोशनी में हमें अच्छी डायनमिक रेंज देखने को मिली। इसके अलावा फास्ट ऑटोफोकस के अलावा नेचुरल कलर्स भी अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में मिलते हैं। पोट्रेट और जूम शॉट्स के दौरान भी हमें क्वॉलिटी लॉस जैसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

लो-लाइट फोटोग्राफी के दौरान नॉइस देखने को मिला लेकिन डेडिकेटेड नाइट मोड के चलते अच्छे फोटोज मिलते हैं। डिवाइस का 32MP सेल्फी कैमरा भी अच्छा परफॉर्म करता है और ढेरों फिल्टर्स और प्रीसेट्स सेल्फी क्लिक करने का अनुभव मजेदार बना देते हैं। दोनों ही कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड माइक्रो मूवी मोड हमें पसंद आया, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर फोन का कैमरा आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। आप कैमरा सैंपल्स नीचे देख सकते हैं।

डिवाइस Android 15 पर बेस्ड FunTouchOS 15 पर काम करता है। इसमें प्रायॉरिटी शेड्यूलिंग, लाइटनिंग स्पीड इंजन, लाइव वॉलपेपर्स और अन्य खास फीचर्स दिए गए हैं। iQOO Z10R 5G वैसे तो ढेरों प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है लेकिन उन्हें अनइंस्टॉल किया जा सकता है। इसे दो बड़े Android अपडेट्स और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, ऐसे में यह फोन फ्यूचर रेडी भी है।

बैटरी और फास्ट चार्जिंग साथ ही iQOO Z10R 5G की 5700mAh क्षमता वाली बैटरी ने भी हमें प्रभावित किया और इसे बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ा। अगर आप हैवी यूजर हैं, तब भी आपको दिनभर की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगी। हमें यह फोन रिव्यू पीरियड के दौरान दो दिनों में एक बार चार्ज करना पड़ा। 44W फास्ट चार्जिंग के साथ इसे फुल चार्ज होने में करीब 55 मिनट का वक्त लगता है। इसमें दिया गया Bypass Charging फीचर गेमिंग लवर्स को पसंद आना तय है, जो गेमिंग और चार्जिंग एकसाथ होने पर भी फोन को गर्म नहीं होने देता।