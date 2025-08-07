आ गया 8000mAh बैटरी वाला शक्तिशाली 5G फोन, इसमें 16GB रैम और एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा भी धांसू iqoo z10 turbo+ 5g launched with 8000mah battery and 16gb ram, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ गया 8000mAh बैटरी वाला शक्तिशाली 5G फोन, इसमें 16GB रैम और एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा भी धांसू

iQOO ने चीन में अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन iQOO Z10 Turbo+ 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 8,000mAh की बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं सबकुछ...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 08:42 PM
बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आईकू का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने चीन में अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन iQOO Z10 Turbo+ 5G को लॉन्च कर दिया है। इसे अलग-अलग रैम और स्टोरेज के हिसाब से चार वेरिएंट और तीन खूबसूरत कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 8,000mAh की बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में दमदार प्रोसेसर भी है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर पैक करता है, जिसे 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में AMOLED डिस्प्ले भी है। यह फिलहाल चीन में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं सबकुछ...

आ गया 8000mAh बैटरी वाला शक्तिशाली 5G फोन, इसमें 16GB रैम और एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा भी धांसू

इतनी है iQOO Z10 Turbo+ 5G की कीमत

चीन में इसकी शुरुआती कीमत बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 2,299 (करीब 28,000 रुपये) है। फोन के 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 (करीब 32,900 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,499 (करीब 30,500 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,999 (करीब 36,500 रुपये) है। फोन तीन कलर ऑप्शन्स - पोलर ऐश, युनहाई व्हाइट और डेजर्ट में आता है।

iqoo z10 turbo+ 5g launched
iQOO Z10 Turbo+ 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है यह Android 15 पर बेस्ड ओरिजनओएस 5 पर चलता है। इसमें 6.78-इंच की एमोलेड टचस्क्रीन है, जिसमें 2800×1260 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले HDR तकनीक से लैस है और इसमें 1.07 बिलियन कलर्स हैं। फोन में 3nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर पैक करता है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 3.73 गीगाहर्ट्ज है। गेमिंग के लिए इसमें Immortalis-G925 जीपीयू भी है।

ये भी पढ़ें:8500mAh बैटरी और मोटाई 8.5mm, आते ही छा जाएगा रेडमी यह धाकड़ फोन

फोन में 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सेल f/1.79 सोनी प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल f/2.2 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। आगे की तरफ 16-मेगापिक्सेल का f/2.45 अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा है। प्राइमरी रियर कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है और इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए किया जा सकता है। यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 1080p स्लो-मोशन वीडियो शूटिंग को भी सपोर्ट करता है।

इसमें 8000mAh की बैटरी है, जो यूएसबी टाइप-सी जेन 2 पोर्ट के जरिए 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7, जीपीएस, बाइदौ, ग्लोनास और गैलीलियो जैसे फीचर्स हैं। इसका डाइमेंशन 163.72×75.88×8.16 एमएम और वजन लगभग 212 ग्राम है।

