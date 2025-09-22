8998 रुपये हुई 6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन की कीमत, मिलेगा 50MP का एआई कैमरा iQOO Z10 Lite 5G featuring 6000mah battery available under rupees 9000 in prime deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO Z10 Lite 5G featuring 6000mah battery available under rupees 9000 in prime deals

8998 रुपये हुई 6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन की कीमत, मिलेगा 50MP का एआई कैमरा

अगर आप कम बजट में पावरफुल बैटरी और एआई कैमरा वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो iQOO Z10 Lite आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि प्राइम यूजर इस फोन को अमजेन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 8998 रुपये में खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 08:30 AM
share Share
Follow Us on

प्राइम यूजर्स के लिए अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है। सेल में आप स्मार्टफोन्स को बंपर डिस्काउंट और बेस्ट डील्स के साथ खरीद सकते है। वहीं, अगर आप कम बजट में पावरफुल बैटरी और एआई कैमरा वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो iQOO Z10 Lite आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 9998 रुपये है।

8998 रुपये हुई 6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन की कीमत, मिलेगा 50MP का एआई कैमरा

प्राइम यूजर इस फोन को 1 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ फोन 8998 रुपये में आपका हो जाएगा। कंपनी इस फोन पर 499 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइकू Z10 लाइट 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

आइकू Z10 लाइट 5G में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। आइकू का यह बजट स्मार्टफोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट लगा है।

ये भी पढ़ें:₹7499 में सैमसंग का फोन, रियलमी ₹6278 का, शुरू हुई अमेजन की सबसे बड़ी सेल

फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का एआई मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी ऑफर कर रही है। फोन में दिया गया सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी लगी है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

Loading Suggestions...

प्राइम यूजर्स के लिए कुछ और बंपर डील्स

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News Amazon Great Indian Festival
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.