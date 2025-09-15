6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन पर अमेजन की बंपर डील, कीमत हुई 8998 रुपये iQOO Z10 Lite 5G available at just rupees 8998 in amazon great indian festival early deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO Z10 Lite 5G available at just rupees 8998 in amazon great indian festival early deals

6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन पर अमेजन की बंपर डील, कीमत हुई 8998 रुपये

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स में आइकू Z10 लाइट 5G बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। आप इस फोन को 8998 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। यह फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। डील्स में कई स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, अगर आप 10 हजार रुपये से कम में नया फोन तलाश रहे हैं, तो आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं, iQOO Z10 Lite 5G की। लॉन्च से समय इस फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 9999 रुपये थी। अभी यह फोन अमेजन इंडिया पर 9998 रुपये से प्राइस टैग के साथ लिस्ट है और आप इस 1 हजार रुपये से फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 8998 रुपये में आपका हो सकता है।

6000mAh की बैटरी वाले iQOO के 5G फोन पर अमेजन की बंपर डील, कीमत हुई 8998 रुपये

आप इस फोन को 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइकू Z10 लाइट 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:वायरल हुआ AI साड़ी ट्रेंड, आप भी ऐसे क्रिएट करें अपना ट्रेंडिंग रेट्रो लुक

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दे रही है। फोन का सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यह फोन 6000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.