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नहीं देखा होगा इतना शक्तिशाली फोन, इसमें 15,000mAh बैटरी और 200MP कैमरा, कीमत भी धांसू

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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iQOO X Concept Phone: iQOO ने अपने सबसे शक्तिशाली फोन iQOO X को पेश कर दिया है। यह एक कॉन्सैप्ट फोन है, जिसमें बेहद पावरफुल स्पेसिफिकेशन पैक किए गए हैं। इसमें 200 मेगापिक्सेल कैमरा और 15,000mAh बैटरी है।

iqoo x concept phone
इस फोन में 200 मेगापिक्सेल सोनी मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल सैमसंग पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 200 मेगापिक्सेल सैमसंग अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है।

iQOO का नया फोन बाजार में तहलका मचाने आ गया है। हम बात कर रहे हैं iQOO X concept की। जब कोई ब्रांड सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए फोन बनाता है, तो समझ जाइए कि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। iQOO भी अपने नए कॉन्सेप्ट डिवाइस, iQOO X के साथ ठीक यही कर रहा है। खबरों के मुताबिक, कंपनी ने इंटरनली यह फोन दिखाया, जिसके स्पेसिफिकेशन फिलहाल सिर्फ कागज पर ही मौजूद हैं।

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फोन में बेहद शक्तिशाली प्रोसेसर

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ चिपसेट से ही पता चल जाता है कि यह भविष्य की तकनीक है, न कि ऐसी चीज जो जल्द ही बाजार में आने वाली है। आईकू एक्स में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 10 प्रो प्रोसेसर है, जिसके साथ QX नाम की एक इन-हाउस ई-स्पोर्ट्स चिप भी दी गई है। वैसे, क्वालकॉम अभी अपने अगले असली फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 Pro तैयार कर रहा है, इसलिए जेन10 प्रो चिप इस कॉन्सेप्ट फोन को कई जेनरेशन आगे ले जाती है।

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इसमें 15,000mAh की तगड़ी बैटरी भी

आईकू के इस फोन में 15,000mAh की ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी भी है, जिसे "ब्लू आइस बैटरी" नाम दिया गया है। इतनी ज्यादा क्षमता वाली सॉलिड-स्टेट बैटरी अभी बाजार में मौजूद किसी भी फोन में नहीं मिलती है, और यही इस तरह के कॉन्सेप्ट डिवाइस की खासियत है।

इसमें 7-इंच का ट्रू फुल-स्क्रीन LTPO 6.0 पैनल है, जिसका रिजॉल्यूशन 2K+ और रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज है। इसमें हाफ-स्क्रीन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। साथ ही, इसमें तुरंत इनपुट के लिए 4800 हर्ट्ज का सैंपलिंग रेट और AI डायनामिक पार्टीशन रिफ्रेश फीचर भी है, जिससे स्क्रीन के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग रिफ्रेश हो सकते हैं।

कैमरा भी जबर्दस्त

कैमरे की बात करें तो, सेटअप में 200 मेगापिक्सेल सोनी मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल सैमसंग पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 200 मेगापिक्सेल सैमसंग अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है।

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इतनी है iQOO X की कीमत

आमतौर पर, ब्रांड कॉन्सेप्ट डिवाइस की कीमत का ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन iQOO ने इसकी कीमत बता दी है। बेस 12GB+512GB मॉडल की कीमत ¥6,999 (लगभग $1,038 यानी करीब 99,000 रुपये) है, जबकि 16GB+512GB वर्शन की कीमत ¥7,399 (लगभग $1,097 यानी करीब 1,05,000 रुपये) है। 16GB+1TB मॉडल की कीमत ¥7,799 (लगभग $1,157 यानी करीब 1,10,000 रुपये) है, और सबसे टॉप-एंड 24GB+1TB कॉन्फिगरेशन की कीमत ¥8,599 (लगभग $1,275 यानी करीब 1,22,000 रुपये) है। कंपनी ने इस फोन को ब्लैक और व्हाइट कलर्स में दिखाया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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