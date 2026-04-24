पानी में डूबने पर भी चलता रहेगा 200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी वाला iQOO फोन, डिस्प्ले भी जबर्दस्त
iQOO डाइमेंसिटी 9500 चिप से लैस एक नए फ्लैगशिप फोन पर काम कर रहा है। इस फोन में 2K रिजॉल्यूशन वाला 6.83-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 200MP कैमरा और 8000mAh बैटरी भी मिलेगी।
iQOO अब बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। ब्रांड तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपना एक और पावरफुल फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक, iQOO चीनी बाजार के लिए Dimensity 9500 चिप से लैस एक नए फ्लैगशिप फोन पर काम कर रहा है। हालांकि, फोन का नाम क्या होगा इसकी जानकारी तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह iQOO 15 सीरीज का कोई फोन हो सकता है। आज, एक पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक नई पोस्ट शेयर की, जिसमें इस कथित फोन के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। अपकमिंग फोन कम दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
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इस नाम से डेब्यू कर सकता है फोन
लीक के अनुसार, यह फोन अपनी लाइनअप में नया फ्लैगशिप प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाला आखिरी सब-ब्रांड मॉडल हो सकता है। हालांकि यह नियो 11 सीरीज का फोन लग रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग दावा कर रहे हैं कि यह iQOO 15T के तौर पर लॉन्च हो सकता है। लेकिन हाल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि iQOO 15T में एक इन-बिल्ट कूलिंग फैन होगा, पर टिप्स्टर ने आज लीक किए गए iQOO फोन में इस फीचर के होने से इनकार कर दिया है। इसलिए, सलाह दी जाती है कि वे फोन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आगे की रिपोर्ट का इंतजार करें।
फोन में 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सामने की तरफ, इस फोन में 2K रिजॉल्यूशन वाला 6.83-इंच का फ्लैट OLED पैनल और एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होने की उम्मीद है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 7,845mAh कैपेसिटी वाली एक बड़ी सिंगल-सेल बैटरी होगी, जिसे 8,000mAh की बैटरी के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है।
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200MP कैमरा और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी
मजबूती के लिए, इस फोन में मेटल का मिडिल फ्रेम होने की उम्मीद है, और इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी मिलेगी। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि इस फोन में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है, हालांकि कैमरे के स्पेसिफिकेशन्स अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि यह फोन मई में लॉन्च होगा।
चूंकि इसमें Dimensity 9500 चिपसेट लगा है, इसलिए उम्मीद है कि यह Redmi K90 Max और OnePlus Ace 6 Ultra जैसे फोन को टक्कर देगा, जिनके बारे में भी यह अफवाह है कि ये फोन भी इसी चिप का इस्तेमाल करेंगे।
रेडमी भी बड़ी बैटरी वाला फोन पर काम कर रहा है
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेडमी भी 10,000mAh बैटरी वाला फोन बाजार में लाने की तैयारी में है। इसे Redmi Note 17 Pro Max नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन में डाइमेंसिटी 7500 चिपसेट होगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 200MP मेन रियर कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का सैमसंग S5KKDS फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है।
10,000mAh की बैटरी के साथ, Note 17 Pro Max अब तक का Xiaomi का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस फोन के ग्लोबल वर्जन में थोड़ी छोटी, 9,210mAh की बैटरी हो सकती है, संभवतः EU के सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए। इस फोन में 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। फोन में 7-इंच का एक बड़ा डिस्प्ले होगा। हालांकि, इस फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह इस साल जुलाई या अगस्त में लॉन्च हो सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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