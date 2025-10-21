Hindustan Hindi News
12.05 इंच के डिस्प्ले और 10000mAh की बैटरी वाला नया पैड, प्रोसेसर भी जबर्दस्त

12.05 इंच के डिस्प्ले और 10000mAh की बैटरी वाला नया पैड, प्रोसेसर भी जबर्दस्त

संक्षेप: iQOO Pad 5e की मार्केट में एंट्री हो गई है। आइकू का यह नया पैड 12.05 इंच के डिस्प्ले, 10000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। यह पैड चीन में लॉन्च हुआ है। आइए जानते हैं डीटेल्स।

Tue, 21 Oct 2025 11:34 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
iQOO के नए पैड- iQOO Pad 5e की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह पैड चीन में लॉन्च हुआ है। पैड 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 1999 युआन (करीब 24655 रुपये) है। आइकू का यह नया पैड 12.05 इंच के डिस्प्ले, 10000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इस पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस पैड में 2800×1968 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 2.8K LCD पैनल दे रही है। पैड में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट का 144Hz का है। यह डिस्प्ले 240Hz के टच सैंप्लिंग रेट और डीसी डिमिंग फीचर के साथ आता है। आइकू ने इस पैड को 16जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस टैब में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मिलेगा।

पैड का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। पैड को पावर देने के लिए इसमें 10000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो आइकू का यह नया पैड ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Origin OS 5 पर काम करता है।

कनेक्टिविटी के लिए इस पैड में कंपनी Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-C और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। इस पैड का वजन 584 ग्राम है। पैड की खास बात है कि इसमें कंपनी पीसी-लेवल के WPS टूल्स दे रही है। हेवी यूज के दौरान पैड गर्म न हो, इसके लिए इसमें 32,200mm² का थ्री-डाइमेंश्नल हीट डिसिपेशन सिस्टम दिया गया है।

