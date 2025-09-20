लॉन्च से पहले देखें iQOO Pad 5e का फर्स्ट लुक, ग्रीन कलर में धांसू दिख रहा टैबलेट
iQOO ने हाल ही में कंपनी ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन iQOO 15 के लिए पहला टीजर शेयर किया था। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग टैबलेट iQOO Pad 5e टैबलेट के डिजाइन को आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। आप भी देखें टैबलेट की पहली झलक
iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन और टैबलेट के पोर्टफोलियों का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन iQOO 15 के लिए पहला टीजर शेयर किया था। इस डिवाइस के लिए प्री-रिजर्वेशन चीन में शुरू हो चुके हैं। अब यह जानकारी सामने आई है कि कंपनी iQOO Pad 5e टैबलेट, iQOO Watch GT 2 स्मार्टवॉच और iQOO TWS 5 ईयरबड्स भी लॉन्च करने की तैयारी मे है और संभवतः इन प्रोडक्ट्स को नए स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब iQOO ने चीन में लॉन्च से पहले iQOO Pad 5e टैबलेट के डिजाइन को आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है।
खुद कंपनी ने दिखाई पहली झलक
सम्बंधित सुझाव
16% OFF
Lenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey
- Lenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch
- 2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
- Grey
₹20999₹25000
खरीदिये
13% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
- 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹25999₹29999
खरीदिये
20% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹15999₹19999
खरीदिये
18% OFF
XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey
- XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB
- 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey
₹30999₹37999
खरीदिये
28% OFF
Lenovo Idea Tab with Pen| Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display with 500 Nits Brightness| 8 GB RAM + 256 GB ROM (Expandable Up to 2 TB)| Mediatek Dimensity 6300| Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
- Lenovo Idea Tab with Pen| Wi-Fi| 11 Inch
- 2.5K Display with 500 Nits Brightness| 8 GB RAM + 256 GB ROM (Expandable Up to 2 TB)| Mediatek Dimensity 6300| Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
- Grey
₹17999₹25000
खरीदिये
8% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹21999₹23999
खरीदिये
10% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹17999₹19999
खरीदिये
41% OFF
Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
- Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB
- 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
₹9999₹16999
खरीदिये
20% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹19999₹24999
खरीदिये
14% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹18999₹21999
खरीदिये
टीजर इमेज में अपकमिंग टैबलेट ग्रीन कलर में सिंपल रियर पैनल के साथ देखा जा सकता है। ऊपर कोने में एक गोल कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक सिंगल कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश लगा है। मॉड्यूल पर ASPH कैमरा की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। कैमरा मॉड्यूल और रियर पैनल का डिजाइन iQOO Pad 5 जैसा है, जिसने मई 2025 में चीन में डेब्यू किया था।
इस अपकमिंग टैबलेट के लिए प्री-बुकिंग आईकू चीन की आधिकारिक वेबसाइट, जेडी डॉट कॉम और टीमॉल के माध्यम से शुरू हो गई है।
हाल ही में, iQOO ने घोषणा की है कि उसकी iQOO 15 ईस्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मीटिंग 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्रांड द्वारा iQOO 15 के बारे में कुछ खास डिटेल्स का खुलासा करने की उम्मीद है। कल, iQOO 15 की नई गीकबेंच लिस्टिंग से पता चला कि डिवाइस ने 12402 मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया है और यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (स्टैंडर्ड वर्जन) से लैस होगा। आने वाले दिनों में, हमें अपकमिंग डिवाइसेज से संबंधित कुछ और अपडेट मिल सकते हैं।