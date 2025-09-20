लॉन्च से पहले देखें iQOO Pad 5e का फर्स्ट लुक, ग्रीन कलर में धांसू दिख रहा टैबलेट iqoo pad 5e design officially revealed arrives in green color with a plain rear panel, Gadgets Hindi News - Hindustan
लॉन्च से पहले देखें iQOO Pad 5e का फर्स्ट लुक, ग्रीन कलर में धांसू दिख रहा टैबलेट

iQOO ने हाल ही में कंपनी ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन iQOO 15 के लिए पहला टीजर शेयर किया था। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग टैबलेट iQOO Pad 5e टैबलेट के डिजाइन को आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। आप भी देखें टैबलेट की पहली झलक

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:57 PM
लॉन्च से पहले देखें iQOO Pad 5e का फर्स्ट लुक, ग्रीन कलर में धांसू दिख रहा टैबलेट

iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन और टैबलेट के पोर्टफोलियों का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन iQOO 15 के लिए पहला टीजर शेयर किया था। इस डिवाइस के लिए प्री-रिजर्वेशन चीन में शुरू हो चुके हैं। अब यह जानकारी सामने आई है कि कंपनी iQOO Pad 5e टैबलेट, iQOO Watch GT 2 स्मार्टवॉच और iQOO TWS 5 ईयरबड्स भी लॉन्च करने की तैयारी मे है और संभवतः इन प्रोडक्ट्स को नए स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब iQOO ने चीन में लॉन्च से पहले iQOO Pad 5e टैबलेट के डिजाइन को आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है।

खुद कंपनी ने दिखाई पहली झलक

iqoo pad 5e design

टीजर इमेज में अपकमिंग टैबलेट ग्रीन कलर में सिंपल रियर पैनल के साथ देखा जा सकता है। ऊपर कोने में एक गोल कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक सिंगल कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश लगा है। मॉड्यूल पर ASPH कैमरा की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। कैमरा मॉड्यूल और रियर पैनल का डिजाइन iQOO Pad 5 जैसा है, जिसने मई 2025 में चीन में डेब्यू किया था।

इस अपकमिंग टैबलेट के लिए प्री-बुकिंग आईकू चीन की आधिकारिक वेबसाइट, जेडी डॉट कॉम और टीमॉल के माध्यम से शुरू हो गई है।

हाल ही में, iQOO ने घोषणा की है कि उसकी iQOO 15 ईस्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मीटिंग 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्रांड द्वारा iQOO 15 के बारे में कुछ खास डिटेल्स का खुलासा करने की उम्मीद है। कल, iQOO 15 की नई गीकबेंच लिस्टिंग से पता चला कि डिवाइस ने 12402 मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया है और यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (स्टैंडर्ड वर्जन) से लैस होगा। आने वाले दिनों में, हमें अपकमिंग डिवाइसेज से संबंधित कुछ और अपडेट मिल सकते हैं।

Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones Tablet
