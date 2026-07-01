पॉपुलर ब्रांड लाया गजब का टैबलेट, 1000 दिनों तक चलेगी बैटरी; इसमें 12 इंच डिस्प्ले, 12GB तक रैम भी

iQOO Pad 5c Launched: आईकू ने 10,000mAh बैटरी वाला नया टैबलेट iQOO Pad 5c लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह 1000 दिनों तक का एक्सटेंडेड पावर रिजर्व देगा। इसमें 12 इंच डिस्प्ले के साथ 12GB तक रैम भी है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल

iQOO Pad 5c Launched With 10,000mAh Battery: लंबी बैटरी लाइफ वाला टैबलेट खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वीवो के सब-ब्रांड आईकू ने अपने नए टैबलेट के तौर पर iQOO Pad 5c को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है। इसकी बैटरी लाइफ इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें 10,000mAh बैटरी लगी है, जिसके बारे में दावा है कि यह 1000 दिनों तक का "एक्सटेंडेड पावर रिजर्व" देगा। तगड़ी बैटरी के अलावा, टैब में 12.1-इंच का 2.8K रिजॉल्यूशन वाला फ्लैट डिस्प्ले है जो 144Hz तक रिफ्रेश होता है। नया टैबलेट स्लिम और लाइटवेट भी है। इसकी मोटाई 6.62 एमएम है और इसका वजन लगभग 584 ग्राम है। दमदार साउंड के लिए इसमें क्वाड-स्पीकर सेटअप है। यह स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है, जिसमें 12GB तक रैम है। इस के साथ जुड़ा हुआ है। इसे भारत या फिर अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। इसे दो कलर्स और तीन कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया गया है। चलिए बताते हैं इसकी कीमत और खासियत

iQOO Pad 5c के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स नया iQOO Pad 5c टैबलेट वीवो के लेटेस्ट ओरिजिनओएस 6 के साथ आता है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। टैबलेट 12.1-इंच एलसीडी टचस्क्रीन से लैस है, जो 2.8K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। iQOO Pad 5c क्वालकॉम के ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट से लैस है। टैबलेट में 12GB तक LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज भी है।

कैमरे की बात करें तो iQOO Pad 5c के पिछले हिस्से में 8-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, टैबलेट के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5-मेगापिक्सेल का कैमरा भी है। साथ ही, iQOO Pad 5c में दमदार साउंड के लिए क्वाड-स्पीकर पैनोरमिक अकूस्टिक सिस्टम दिया है। इसमें थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3D कूलिंग सॉल्यूशन भी है, जिससे टैबलेट ज्यादा गर्म होने पर परफॉर्मेंस कम होने (थ्रॉटलिंग) की समस्या से बचता है।

टैबलेट में तगड़ी बैटरी मिलती है। नए iQOO Pad 5c में चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ 10,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह टैबलेट एक बार चार्ज करने पर 12.3 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक या 1000 दिनों तक का "एक्सटेंडेड पावर रिजर्व" देगा। टैब में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 6 और 10 मीटर रेंज के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है। 584 ग्राम वजनी इस टैबलेट का डाइमेंशन 266.43×192×6.62mm है।