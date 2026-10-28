9000mah बैटरी वाला फोन लाया iQOO, साथ में 8.8 इंच स्क्रीन वाला कम्पैक्ट टैबलेट भी लॉन्च; इतनी है कीमत

iQOO ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन iQOO Neo 12 और नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च कर दिया है। दोनों डिवाइस बड़ी बैटरी के साथ आते हैं। iQOO Neo 12 में 9000mAh बैटरी है, जबकि टैबलेट में भी 9020mAh बैटरी है। देखें कीमत और खासियत

iQOO Neo 12 और iQOO Pad Pro 8.8, दोनों की ही शुरुआती कीमत 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) है।

iQOO ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन iQOO Neo 12 और नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च कर दिया है। iQOO Neo सीरीज के इस नए फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट सीरीज चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा, iQOO Neo 12 में 2K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जो 185 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 9,000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, आईकू ने कॉम्पैक्ट टैबलेट भी लॉन्च किया है, जिसमें 8.8 इंच स्क्रीन के अलावा 9,020mAh बैटरी है। चलिए डिटेल में जानते हैं आईकू के इन नए डिवाइस के बारे में सबकुछ...

iQOO Neo 12 की कीमत और उपलब्धता आईकू नियो 12 के बेस मॉडल (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 4,799 युआन (लगभग 69,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,099 युआन (लगभग 73,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,499 युआन (लगभग 79,000 रुपये) हैं। सबसे टॉप मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज है, उसकी कीमत 6,499 युआन (लगभग 93,000 रुपये) है। यह नया स्मार्टफोन चीन में वीवो के ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। iQOO Neo 12 को 'कॉन्टेस्ट', 'शैडो ब्लैक' और 'फ्रॉस्ट ब्लेड ब्लू' जैसे कलर्स में पेश किया गया है।

iQOO Neo 12 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स नया iQOO Neo 12 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। यह वीवो के लेटेस्ट ओरिजनओएस 7 के साथ आता है, जो एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड है। इस स्मार्टफोन में 6.83-इंच की 2K सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। इसमें 185 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 514 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, HDR सपोर्ट, 5000 हर्ट्ज तक का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट और 2200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है, जिसे 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। फोन में एड्रेनो 840 जीपीयू, एक Q3 गेमिंग चिप, 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है। हीट मैनेजमेंट के लिए, इसमें एक एक्टिव कूलिंग फैन और 3D वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका हीट डिसिपेशन एरिया 8200sqmm है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जिसमें सोनी IMX921 सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और 20x तक डिजिटल जूम की सुविधा है। इसके साथ ही, इसमें 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 16-मेगापिक्सेल का कैमरा है। यह फोन 8K/30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फोन में 9000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोन के साथ iQOO Pad Pro 8.8 का टैब भी लाई कंपनी iQOO Neo 12 स्मार्टफोन के साथ कंपनी iQOO Pad Pro 8.8 भी लेकर आई है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन का टैबलेट मॉडल है। कंपनी का कहना है कि साइज में छोटा होने के बावजूद यह फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है। इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 8.8-इंच की एमोलेड स्क्रीन दी गई है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलता है और इसमें 16GB तक की रैम मिलती है। iQOO Pad Pro 8.8 में 9020mAh की बैटरी है, जो 66W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चलिए एक नजर इसकी कीमत और खासियत पर भी डाल लेते हैं…

इतनी है iQOO Pad Pro 8.8 की कीमत चीन में इसके बेस वेरिएंट (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,799 युआन (लगभग 68,500 रुपये) है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 5,099 युआन (लगभग 72,800 रुपये) है। 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 5,499 युआन (लगभग 78,500 रुपये) है। इसे तीन कलर्स में खरीदा जा सकेगा।