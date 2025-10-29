Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO Neo 11R may launch in India soon with specifications like iQOO Neo 10 Pro
भारतीय मार्केट में आएगा नया iQOO फोन, सामने आए iQOO Neo 11R के स्पेसिफिकेशंस

भारतीय मार्केट में आएगा नया iQOO फोन, सामने आए iQOO Neo 11R के स्पेसिफिकेशंस

संक्षेप: वीवो से जुड़ा टेक ब्रैंड iQOO ग्राहकों को लिए खास iQOO Neo 11R भारतीय मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस iQOO Neo 10 Pro जैसे हो सकते हैं। 

Wed, 29 Oct 2025 01:34 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में स्मार्टफोन मार्केट लगातार कॉम्पिटीटिव हो रहा है और इसी बीच iQOO अपने अगले सब-फ्लैगशिप डिवाइस पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही iQOO Neo 11R लॉन्च कर सकती है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए iQOO Neo 10R का सक्सेसर बताया जा रहा है, जो भारत में मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, iQOO इस समय अपने फ्लैगशिप iQOO 15 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान, Neo सीरीज का अगला फोन iQOO Neo 11R डिवलपमेंट फेज में बताया जा रहा है। लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन चीन में नवंबर 2024 में पेश किए गए iQOO Neo 10 Pro का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है, जिसमें MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि Neo 11R भारत में कब लॉन्च होगा। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसे मार्च 2026 से पहले भी लाया जा सकता है, लेकिन कंपनी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

iQOO Neo 10 Pro जैसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशंस

वैसे तो iQOO Neo 11R के फीचर्स अभी लीक नहीं हुए हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि इसका हार्डवेयर चीन में लॉन्च हुए Neo 10 Pro जैसा ही होगा। उस डिवाइस में 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई थी, जो 1.5K रेजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ 50MP + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया था। फोन में Dimensity 9400 चिपसेट, 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ शानदार परफॉर्मेंस मिलती है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Samsung और Motorola सब लिस्ट में

पावर के लिए इसमें 6100mAh बैटरी दी गई है जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल है, जबकि इसका वजन लगभग 206 ग्राम है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Iqoo Smartphones Vivo Vivo Phone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।