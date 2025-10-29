भारतीय मार्केट में आएगा नया iQOO फोन, सामने आए iQOO Neo 11R के स्पेसिफिकेशंस

संक्षेप: वीवो से जुड़ा टेक ब्रैंड iQOO ग्राहकों को लिए खास iQOO Neo 11R भारतीय मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस iQOO Neo 10 Pro जैसे हो सकते हैं।

भारत में स्मार्टफोन मार्केट लगातार कॉम्पिटीटिव हो रहा है और इसी बीच iQOO अपने अगले सब-फ्लैगशिप डिवाइस पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही iQOO Neo 11R लॉन्च कर सकती है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए iQOO Neo 10R का सक्सेसर बताया जा रहा है, जो भारत में मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, iQOO इस समय अपने फ्लैगशिप iQOO 15 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान, Neo सीरीज का अगला फोन iQOO Neo 11R डिवलपमेंट फेज में बताया जा रहा है। लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन चीन में नवंबर 2024 में पेश किए गए iQOO Neo 10 Pro का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है, जिसमें MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर दिया गया था।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि Neo 11R भारत में कब लॉन्च होगा। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसे मार्च 2026 से पहले भी लाया जा सकता है, लेकिन कंपनी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

iQOO Neo 10 Pro जैसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशंस वैसे तो iQOO Neo 11R के फीचर्स अभी लीक नहीं हुए हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि इसका हार्डवेयर चीन में लॉन्च हुए Neo 10 Pro जैसा ही होगा। उस डिवाइस में 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई थी, जो 1.5K रेजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ 50MP + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया था। फोन में Dimensity 9400 चिपसेट, 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ शानदार परफॉर्मेंस मिलती है।