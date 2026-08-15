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9100mAh बैटरी, 2K डिस्प्ले वाला पहला फोन, धूम मचाने आ रहा यह धांसू फोन; डिटेल लीक

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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iQOO Neo 11 Ultra स्मार्टफोन 18 अगस्त को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने इसका खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। दावा है कि यह पहला फोन है, जिसमें 2K डिस्प्ले और 9100mAh बैटरी है। अपकमिंग में और क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं…

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iQOO Neo 11 Ultra: iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपनी लाइनअप में एक और धांसू फोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। खबर है कि iQOO Neo 11 Ultra जल्द ही आने वाला है। यह फोन 18 अगस्त को चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। लॉन्च से पहले इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपने नए लीक में फोन के लगभग सभी खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी दावा कर रही है कि यह 9100mAh बैटरी और 2K डिस्प्ले के साथ आना पहला पहला फोन है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

iqoo neo 11 ultra
आईकू के इस अपकमिंग फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

iQOO Neo 11 Ultra की खासियत

चलिए स्क्रीन से शुरू करते हैं। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलने वाला 6.83-इंच का 2K फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, जो विजनॉक्स की F2 ल्यूमिनसेंट मटेरियल के साथ बनाया गया है और पूरे पैनल पर मैनुअल मोड में 1000 निट्स तक पहुंचने में सक्षम है। आईकू ने लॉन्च से पहले ही इन डिस्प्ले स्पेक्स को टीज कर दिया है, इसलिए यह लीक कंपनी ने खुद जो दिखाया है, उसके जैसे ही हैं।

iqoo neo 11 ultra

इसमें 11-कोर जीपीयू के साथ डाइमेंसिटी 9500M लगा है, जिससे फोन को पावर मिलती है, साथ ही गेमिंग सेशन के दौरान तेज रिस्पॉन्स के लिए आईकू की अपनी Q2 गेमिंग चिप और सिनैप्टिक्स S3910V टच कंट्रोलर भी है। फोन एक मेटल फ्रेम के साथ आता है, जिसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69 दोनों रेटिंग दी गई है। लगभग 225 ग्राम वजनी इस फोन की बॉडी 8.6 एमएम है।

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फोन में दमदार कैमरा और बैटरी भी

बैटरी की बात करें को, आईकू के इस अपकमिंग फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। iQOO ने इस महीने की शुरुआत में Neo 11 Ultra के डिजाइन के साथ इसकी पुष्टि की थी।

कैमरे की बात करें तो, इस फोन में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, जबकि पीछे की तरफ फोन में 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस के बगल में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा लगा है, जो स्टैंडर्ड Neo 11 पर लगे वर्टिकल पॉजीशन के बजाए हॉरिजॉन्टल पॉजीशन में लगा है। सिक्योरिटी के लिए डिस्प्ले में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है।

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iQOO ने Neo 11 Ultra को विंड चेजर, शैडो ब्लैक और लाइट व्हाइट कलर्स में बेचने की योजना बनाई है, और कंपनी पहले से ही इसे 9100mAh बैटरी के साथ एकमात्र 2K-स्क्रीन फ्लैगशिप फोन बता रही है।

आप इन iQOO फोन्स पर विचार कर सकते हैं, जो Amazon पर सस्ते मिल रहे हैं:

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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