8,000mAh से बड़ी बैटरी और 2K डिस्प्ले, आते ही छा जाएंगे ये iQOO फोन, डिटेल लीक

Mar 25, 2026 03:40 pm IST

एक टिप्स्टर के अनुसार, iQOO अभी दो डिवाइस की टेस्टिंग कर रहा है। ये iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ हो सकते हैं। इनमें 8,000mAh की रेंज से शुरू होने वाली सिलिकॉन बैटरी हो सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ में क्या-क्या खास होगा...

अपने पावरफुल फोन्स के लिए पॉपुलर iQOO तेजी से अपना स्मार्टफोन पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। ब्रांड ने iQOO Neo 11 को अक्टूबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था। इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 7,500mAh की बैटरी दी गई है। एक नए लीक से पता चलता है कि iQOO कई मिड-टू-हाई-एंड स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिनके iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ होने का अनुमान है; इन स्मार्टफोन में डिस्प्ले और परफॉर्मेंस पर खास जोर दिया जाएगा। शुरुआती लीक्स से हाई-रिजॉल्यूशन स्क्रीन, बड़ी बैटरी और लगभग फ्लैगशिप-लेवल हार्डवेयर होने के हिंट मिलते हैं, हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ में क्या-क्या खास होगा...

iQOO Neo 11 Pro के लीक से हिंट मिलता है कि इसमें प्रीमियम डिस्प्ले और परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया है टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर बताया कि, अभी दो डिवाइस की टेस्टिंग चल रही है। ये iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ हो सकते हैं, हालांकि इनके असली नाम अभी साफ नहीं हैं। कहा जा रहा है कि दोनों डिवाइस में 6.83-इंच के 2K LTPS फ्लैट डिस्प्ले होंगे, जिनका रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा होगा। टिप्स्टर ने आगे बताया कि इस कीमत पर 2K पैनल इन डिवाइस की एक बड़ी खासियत हो सकती है।

इस लीक से यह भी पता चलता है कि, जिन iQOO Neo 11 Pro और Neo 11 Pro+ की चर्चा चल रही है, उनमें सुरक्षा के लिए मेटल फ्रेम और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकते हैं। इनमें 8,000mAh की रेंज से शुरू होने वाली सिलिकॉन बैटरी हो सकती है, जिससे यह हिंट मिलता है कि इनकी बैटरी लाइफ स्टैंडर्ड Neo 11 के मुकाबले बेहतर होगी।

टिप्सटर का कहना है कि iQOO Neo 11 Pro में स्नैपड्रैगन 8 एलीट और Neo 11 Pro+ में डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इससे ये फोन अपर मिड-रेंज से लेकर फ्लैगशिप के करीब वाले सेगमेंट में आ जाएंगे। चूंकि ये जानकारियां शुरुआती लीक्स पर आधारित हैं, और आईकू ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सटीक जानकारियों के लिए कंपनी के अनाउंसमेंट का इंतजार करना बेहतर होगा।

गैजेट्स360 ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि iQOO अपनी रणनीति में बदलाव के तहत 2026 में भारत में Neo सीरीज के फोन लॉन्च करना छोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि कंपनी बढ़ती लागत और बाजार में अलग पहचान बनाने की जरूरत को देखते हुए, अपर मिड-रेंज नियो डिवाइस से हटकर, ज्यादा फोकस्ड और फ्लैगशिप बेस्ड लाइनअप की ओर बढ़ रही है।