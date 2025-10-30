आ गया 7500mAh बैटरी वाला पावरफुल फोन, ऑरेंज कलर सबसे जबर्दस्त, 100W फास्ट चार्जिंग भी

संक्षेप: iQOO Neo 11 Launched: अपने पावरफुल स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर आईकू ब्रांड ने नए iQOO Neo 11 स्मार्टफोन को चीन में लॉन्चकर दिया है। नए फोन में 7500mAh की बैटरी के साथ और 2K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला 6.82-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। देखें कीमत और फीचर्स

iQOO Neo 11 Launched: अपने पावरफुल स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर आईकू ब्रांड ने नए iQOO Neo 11 स्मार्टफोन को चीन में लॉन्चकर दिया है। नए फोन में 7500mAh की बैटरी के साथ और 2K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला 6.82-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। चीन में यह फोन चार धांसू कलर्स में उपलब्ध होगा। इस फोन पर धूल और पानी भी बेअसर है, क्योंकि यह IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। कितनी है नए आईकू फोन की कीमत और इसमें क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

इतनी है iQOO Neo 11 की कीमत चीन में iQOO Neo 11 की कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 2,599 युआन (लगभग 32,500 रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,999 युआन (लगभग 38,500 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,899 युआन (लगभग 36,000 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,299 युआन (लगभग 41,000 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत की कीमत 3,799 युआन (लगभग 47,000 रुपये) हैं। iQOO Neo 11 फिलहाल चीन में कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से फेसिंग द विंड, ग्लोइंग व्हाइट, पिक्सेल ऑरेंज और शैडो ब्लैक जैसे कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

iQOO Neo 11 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स फोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलता है। इसमें 6.82-इंच 2K (1440x3168 पिक्सेल) LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पिक्सेल डेनसिटी 510 पीपीआई है। डिस्प्ले 2,592 हर्ट्ज PWM डिमिंग, 3200 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 25.4ms टच रिस्पॉन्स टाइम देने का दावा करता है।

इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है, जिसे 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। दावा किया गया है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 3.54 मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। यह फोन आईकू के सेल्फ-डेवलप मॉन्स्टर सुपर-कोर इंजन के साथ आता है, जो iQOO 15 में भी मौजूद है। इसमें गेमिंग के लिए Q2 चिप भी है।

फोटोग्राफी के लिए, iQOO Neo 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का 1/1.56-इंच का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें फ्रंट में f/2.45 अपर्चर वाला 16-मेगापिक्सेल का कैमरा है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, फोन में 8K वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है।

iQOO Neo 11 में कनेक्टिविटी के लिए 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बेईडौ, एनएफसी, जीएनएसएस, क्यूजेडएसएस और यूएसबी टाइप-सी पोर् है। फोन में एक अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। फोन में फेस रिकग्निशन फीचर का सपोर्ट भी मिलता है।