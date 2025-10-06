iQOO ला रहा एक और जबर्दस्त फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा iqoo neo 11 key features revealed in a leak may offer 7500mah battery and snapdragon 8 elite chipset, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo neo 11 key features revealed in a leak may offer 7500mah battery and snapdragon 8 elite chipset

iQOO ला रहा एक और जबर्दस्त फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा

आइकू नियो 11 स्मार्टफोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। फोन में कंपनी 2K रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 7500mAh की बैटरी दे सकती है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
iQOO ला रहा एक और जबर्दस्त फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा

आइकू का नया फोन लॉन्च होने वाला है। इस फोन का नाम iQOO Neo 11 है। फोन चीन के साथ ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री कर सकता है। फोन की लॉन्च डेट को अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने इस फोन के खास फीचर और स्पेसिफिकेशन को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। लीक में बताए गए फीचर्स के आधार पर कहा जा सकता है कि फोन नियो 10 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। फोन में कंपनी 2K रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 7500mAh की बैटरी दे सकती है। आइए डीटेल में जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या जानकारीयां शेयर की हैं।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू के अनुसार यह फोन इस साल के बड़े अपग्रेड में से एक होगा। फोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आएगा। लीक में कहा गया है कि कंपनी इस फोन में अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 2K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। टिपस्टर ने बताया कि फोन में प्रोसेसर के तौर पर आइकू स्नैपड्रैगन 8 एलीट देने वाली है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें कंपनी 7500mAh की बैटरी दे सकती है। टिपस्टर के अनुसार फोन में आइकू 15 की तरह मॉन्स्टर सुपर कोर इंजन मिलेगा, जो गेमिंग के दौरान बेहतर फ्रेम रेट्स ऑफर करेगा। आइकू का यह फोन चीन में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। पिछली लीक्स के अनुसार नियो 11 और नियो 11 प्रो 6.8 इंच से बड़े डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और 100 वॉट की चार्जिंग के साथ आएंगे। प्रो वेरिएंट में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देने वाली है।

ये भी पढ़ें:₹22999 में 50 इंच का टीवी, चौंका देगी 75 इंच वाले की कीमत, बंपर दिवाली सेल

आइकू के ये दोनों फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 के साथ आ सकते हैं। आइकू का यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए नियो 10 का सक्सेसर हो सकता है। यह फोन 6.78 इंच के 8T LTPO AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले से लैस है। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है। फोन की बैटरी 6100mAh की है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.