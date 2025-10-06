iQOO ला रहा एक और जबर्दस्त फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा

आइकू नियो 11 स्मार्टफोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। फोन में कंपनी 2K रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 7500mAh की बैटरी दे सकती है।

आइकू का नया फोन लॉन्च होने वाला है। इस फोन का नाम iQOO Neo 11 है। फोन चीन के साथ ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री कर सकता है। फोन की लॉन्च डेट को अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने इस फोन के खास फीचर और स्पेसिफिकेशन को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। लीक में बताए गए फीचर्स के आधार पर कहा जा सकता है कि फोन नियो 10 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। फोन में कंपनी 2K रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 7500mAh की बैटरी दे सकती है। आइए डीटेल में जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या जानकारीयां शेयर की हैं।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू के अनुसार यह फोन इस साल के बड़े अपग्रेड में से एक होगा। फोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आएगा। लीक में कहा गया है कि कंपनी इस फोन में अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 2K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। टिपस्टर ने बताया कि फोन में प्रोसेसर के तौर पर आइकू स्नैपड्रैगन 8 एलीट देने वाली है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें कंपनी 7500mAh की बैटरी दे सकती है। टिपस्टर के अनुसार फोन में आइकू 15 की तरह मॉन्स्टर सुपर कोर इंजन मिलेगा, जो गेमिंग के दौरान बेहतर फ्रेम रेट्स ऑफर करेगा। आइकू का यह फोन चीन में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। पिछली लीक्स के अनुसार नियो 11 और नियो 11 प्रो 6.8 इंच से बड़े डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और 100 वॉट की चार्जिंग के साथ आएंगे। प्रो वेरिएंट में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देने वाली है।