7500mAh बैटरी, चार कलर में आ रहा यह iQOO फोन, इसमें कलर बदलने वाला बैक पैनल

iQOO का धांसू फोन जल्द बाजार में तहलका मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO Neo 11 की, जो कई दिनों से सुर्खियों में है। अब कंपनी ने इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी है। यह अपकमिंग फोन, जो iQOO Neo 10 का अपग्रेड है, की जल्द ही चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन 7500mAh कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ आएगा। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन चीन में चार कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

चार कलर में आएगा iQOO Neo 11, देखें खास स्पेसिफिकेशन्स चीन की सोशल मीडिया साइट Weibo पर एक पोस्ट में, कंपनी ने घोषणा की कि उसका अपकमिंग फोन 2K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले पैक करेगा। अपकमिंग फोन में 7500mAh की बैटरी होने की पुष्टि हुई है। कंपनी का दावा है कि यह 'इंडस्ट्री का इकलौता फ्लैगशिप फोन' है जो ऐसा कॉम्बिनेशन देने वाला है।

आईकू की पुष्टि पिछली रिपोर्ट्स को कंफर्म करती है, जिनमें यह भी बताया गया था कि फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 2K OLED स्क्रीन के साथ आ सकता है। लीक में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का भी दावा किया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

एक बाद की पोस्ट में, कंपनी ने खुलासा किया कि iQOO Neo 11 चीन में चार कलर्स - ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर - में बेचा जाएगा। कंपनी ने पहले मार्केटिंग कंटेंट के माध्यम से ब्लू कलर की झलक दिखाई थी, और अब अन्य कलर ऑप्शन्स की भी पुष्टि हो गई है।

iQOO Neo 11 के ब्लैक और सिल्वर कलर वेरिएंट में पीछे की तरफ प्लेन फिनिश होने की जानकारी दी गई है, जबकि ब्लू और ऑरेंज कलर वेरिएंट में टेक्सचर्ड लुक होगा। कंपनी के अनुसार, ब्लू कलर वेरिएंट में नियॉन क्राफ्टमैनशिप है जो देखने के एंगल के हिसाब से रंग बदलता है। वहीं, ऑरेंज कलर वेरिएंट में 78 ऑरेंज स्क्वायर होने का दावा किया गया है जो पीछे की तरफ पड़ने वाली रोशनी के हिसाब से दिखाई देते हैं।

iQOO Neo 11 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) आईकी नियो 11 में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 2K OLED स्क्रीन होने की खबर है। इसमें बायोमेट्रिक सेफ्टी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होने की उम्मीद है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनलओएस 6 पर चलेगा।