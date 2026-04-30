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दो नए कलर में आया iQOO का लोहालाट फोन, गिरने पर टूटेगा भी नहीं, ₹3000 की छूट

Apr 30, 2026 02:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iQOO Neo 10 को अब दो नए कलर - Alpine White और Asphalt Black में लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, कंपनी 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

दो नए कलर में आया iQOO का लोहालाट फोन, गिरने पर टूटेगा भी नहीं, ₹3000 की छूट

iQOO Neo 10 अब भारत में दो नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ये नए कलर ऑप्शन, Inferno Red और Titanium Chrome फिनिश में फोन के लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद आए हैं। ये नए कलर वेरिएंट देश में अगले हफ्ते से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ 16GB तक RAM और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। इसमें 7,000mAh की बैटरी है और 50-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी बॉडी IP65 रेटेड है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखती है।

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इतनी है iQOO Neo 10 की कीमत और ऑफर

भारत में iQOO Neo 10 को अब दो नए कलर - Alpine White और Asphalt Black में लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, 8GB रैम वेरिएंट 34,999 रुपये और 16GB रैम वेरिएंट 40,999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि ये नए कलर्स रेसिंग कारों से इंस्पायर्ड हैं।

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iQOO Neo 10 के Alpine White और Asphalt Black कलर वेरिएंट की सेल 5 मई को दोपहर 12 बजे से Amazon और आईकू इंडिया की वेबसाइट पर शुरू होगी। नए कलर्स, लाइनअप में पहले से मौजूद Inferno Red और Titanium Chrome कलर वेरिएंट के साथ उपलब्ध होंगे, जिन्हें मई 2025 में लॉन्च किया गया था।

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चलिए एक नजर डालते हैं iQOO Neo 10 की खासियत पर

iQOO Neo 10 लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसमें 6.78 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जो 1.5K (1,260×2,800 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5500 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है, जिसे 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में आईकू की सुपरकंप्यूटिंग टिप Q1 भी है। दावा है कि इस चिप ने AnTuTu टेस्ट में 2.5 मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है।

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फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल करने के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड Q1 गेमिंग चिपसेट और 7,000 sqmm का वेपर कूलिंग चैंबर है। धूल औ पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसमें IP65 रेटेड बिल्ड मिलती है। फोन 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी पैक करता है। फोन की बॉडी भी दमदार है और मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस बिल्ड के साथ आती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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