दो नए कलर में आया iQOO का लोहालाट फोन, गिरने पर टूटेगा भी नहीं, ₹3000 की छूट

Apr 30, 2026 02:23 pm IST

iQOO Neo 10 को अब दो नए कलर - Alpine White और Asphalt Black में लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, कंपनी 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

iQOO Neo 10 अब भारत में दो नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ये नए कलर ऑप्शन, Inferno Red और Titanium Chrome फिनिश में फोन के लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद आए हैं। ये नए कलर वेरिएंट देश में अगले हफ्ते से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ 16GB तक RAM और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। इसमें 7,000mAh की बैटरी है और 50-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी बॉडी IP65 रेटेड है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखती है।

इतनी है iQOO Neo 10 की कीमत और ऑफर भारत में iQOO Neo 10 को अब दो नए कलर - Alpine White और Asphalt Black में लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, 8GB रैम वेरिएंट 34,999 रुपये और 16GB रैम वेरिएंट 40,999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि ये नए कलर्स रेसिंग कारों से इंस्पायर्ड हैं।

iQOO Neo 10 के Alpine White और Asphalt Black कलर वेरिएंट की सेल 5 मई को दोपहर 12 बजे से Amazon और आईकू इंडिया की वेबसाइट पर शुरू होगी। नए कलर्स, लाइनअप में पहले से मौजूद Inferno Red और Titanium Chrome कलर वेरिएंट के साथ उपलब्ध होंगे, जिन्हें मई 2025 में लॉन्च किया गया था।

चलिए एक नजर डालते हैं iQOO Neo 10 की खासियत पर iQOO Neo 10 लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसमें 6.78 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जो 1.5K (1,260×2,800 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5500 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है, जिसे 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में आईकू की सुपरकंप्यूटिंग टिप Q1 भी है। दावा है कि इस चिप ने AnTuTu टेस्ट में 2.5 मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है।