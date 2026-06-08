iQOO Days Sale शुरू! iQOO 15, 15R और Neo 10 पर हजारों रुपये की छूट, 11 जून तक बचत का मौका

iQOO फ्लैगशिप डेज सेल आज से शुरू हो गई है इस सेल में iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 पर तगड़ी छूट दी जा रही है। सेल में फोन बैंक ऑफर, कूपन डिस्काउंट और No Cost EMI उपलब्ध हैं।

iQOO ने अपनी नई Flagship Days Sale का ऐलान कर दिया है। यह सेल आज 8 जून से शुरू हो गई है और 11 जून 2026 तक चलेगी। अगर आप नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस सेल में खास तौर पर iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 को शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। कंपनी बैंक डिस्काउंट, इंस्टेंट कूपन बेनिफिट और No Cost EMI जैसे फायदे भी दे रही है, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना पहले से आसान हो सकता है। ये डील्स iQOO की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon पर उपलब्ध हैं। कंपनी का कहना है कि यह सेल उन यूजर्स के लिए है जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, गेमिंग और लंबे बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आइये डिटेल में बताते हैं कि किस फोन पर कितने की छूट है:

iQOO 15 पर तगड़ा डिस्काउंट iQOO 15 प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इस फोन को iQOO की फ्लैगशिप सेल में 66,999 रुपए में बेचा जाएगा। फोन 4,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट और 2,000 रुपए का बैंक ऑफर शामिल है। बता दें कि इस फोन को 72,999 रुपए में लॉन्च किया गया था। ग्राहक 24 महीने तक की नो कॉस्ट EMI का लाभ भी उठा सकते हैं, जिससे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अपग्रेड करना आसान हो जाता है। फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और iQOO के Supercomputing Chip Q3 से लैस है। कैमरा सेटअप में ट्रिपल 50MP कैमरे शामिल हैं। फोन में 7000mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

iQOO 15R पर इतने रुपए का डिस्काउंट iQOO 15R पतले और स्टाइलिश डिजाइन के साथ बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7600mAh की बड़ी बैटरी है, जिसे कंपनी ने सिर्फ 7.90mm स्लिम बॉडी में फिट किया है। iQOO 15R को सेल में 46,999 रुपए में लॉन्च किया गया है, सेल के दौरान 2,000 रुपए कूपन डिस्काउंट और 2,000 रुपए बैंक ऑफर के बाद इसे ₹42,999 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक 6 महीने की No Cost EMI का ऑप्शन मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर है। इसमें 50MP Sony प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। मजबूती के लिए फोन को IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।

iQOO Neo 10 पर इतने रुपए की छूट का मौका