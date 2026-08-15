लॉन्च होने से पहले ही अमेजन पर आए iQOO Buds, खुद कंपनी ने बताई लॉन्च डेट
iQOO Buds को हर बीट के लिए इंजीनियर्ड टैगलाइन के साथ दिखाया गया है। इनमें इन-ईयर डिजाइन और ओवल शेप का चार्जिंग केस है। चार्जिंग केस पर ब्रांडिंग की गई है। ये ईयरफोन iQOO Z11 स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किए जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्टाइलिश लुक औ दमदार साउंड वाली ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो आईकू के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। Vivo के सब-ब्रांड ने अब कन्फर्म कर दिया है कि iQOO Buds ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन अगले हफ्ते भारतीय बाजार में आने वाले हैं। ये ईयरफोन देश में Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ऑफिशियल पोस्टर से आने वाले ईयरफोन का डिजाइन और कलर्स का पता चलता है। ये ईयरफोन iQOO Z11 स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किए जाएंगे, जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें 7,050mAh की बैटरी और MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट होगा। यह फोन भी Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
इस दिन लॉन्च होगा iQOO Buds
आईकू ने एक एक्स पोस्ट और मीडिया रिलीज में घोषणा की कि आईकू बड्स इयरफोन 20 अगस्त को भारत में लॉन्च होने वाले हैं। यह भी कंफर्म हो गया है कि इयरफोन की बिक्री अमेजन के माध्यम से की जाएगी। आईकू द्वारा साझा किए गए टीजर में आईकू बड्स को ब्लैक कलर में दिखाया गया है, हालांकि कंपनी अन्य शेड्स भी ला सकती है। इनमें इन-ईयर डिजाइन और ओवल शेप का चार्जिंग केस है। चार्जिंग केस पर ब्रांडिंग की गई है।
पोस्ट को इसे "हर बीट के लिए इंजीनियर्ड" टैगलाइन के साथ दिखाया गया है। आईकू बड्स के खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है।
iQOO Z11 के साथ आएंगे नए ईयरबड्स
आईकू बड्स TWS इयरफोन भारत में iQOO Z11 स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। अपकमिंग फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7500 टर्बो चिपसेट और एआई कैप्शन और एआई क्रिएशन समेत कई एआई पावर्ड फीचर्स के साथ आने की पुष्टि की गई है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 6.8 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 93.82 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस होगी।
आईकू Z11 में 7050mAh की बैटरी होगी और भारत में इसकी कीमत 40,000 रुपये से कम होगी। यह कन्फर्म हो गया है कि इसे Amazon पर ऑरोरा ग्रीन और सेलेस्टियल ब्लू कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।