ग्राहकों की मौज, FREE में होगी स्मार्टफोन की पूरी सर्विस, मुफ्त मिलेंगी एक्सेसरीज

संक्षेप: iQOO ने 14 से 16 नवंबर के लिए अपने नेक्स्ट मंथली सर्विस डे की घोषणा की है, जिसके तहत ग्राहक भारत के सभी iQOO सर्विस सेंटर्स पर फ्री डिवाइस मेंटेनेंस सर्विसेस का लाभ उठा सकते हैं। डिटेल में जानिए ग्राहकों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे…

Thu, 13 Nov 2025 11:47 AM

अगर आप भी iQOO का स्मार्टफोन या टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने मौजूदा ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। दरअसल, iQOO ने 14 से 16 नवंबर के लिए अपने नेक्स्ट मंथली सर्विस डे की घोषणा की है, जिसके तहत ग्राहक भारत के सभी iQOO सर्विस सेंटर्स पर फ्री डिवाइस मेंटेनेंस सर्विसेस का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस अवधि के दौरान आने वाले ग्राहकों को कोई लेबर चार्ज नहीं देना होगा और साथ ही हैंडसेट की सफाई, सैनिटाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और चुनिंदा एक्सेसरीज मुफ्त में मिलेंगी।

iQOO के मंथली सर्विस डे में क्या खास आईकू ने एक्स पर एक पोस्ट में पुष्टि की है कि उसके अगले मंथली सर्विस डे, जो 14 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, में किसी भी आईकू सर्विस सेंटर पर जाने वाले ग्राहकों को जीरो लेबर चार्ज, मुफ्त हैंडसेट क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

ग्राहकों को उपलब्धता के आधार पर एक मुफ्त बैक केस और प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिल सकती है। iQOO का सर्विस डे हर महीने 14 से 16 तारीख तक आयोजित किया जाता है। कंपनी ने बताया कि iQOO ऐप के जरिए नजदीकी iQOO सर्विस सेंटर का पता लगाया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक कंपनी की सपोर्ट टीम से 1800-572-4700 या 8527033881 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, या icare@iqoo.com पर ईमेल कर सकते हैं।

कंपनी का ट्वीट

iQOO 15 की भारत में कीमत (संभावित) आईकू 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आईकू 15 भारत में लगभग 60,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च हो सकता है, जिसमें कुछ शुरुआती ऑफर भी शामिल होंगे। इससे पता चलता है कि इन ऑफर्स के बिना इसकी वास्तविक कीमत ज्यादा होगी। अगर लॉन्च ऑफर इसकी कीमत को लगभग 60,000 रुपये तक कम कर देता है, तो आईकू 15 लॉन्च के समय स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट वाला सबसे किफायती स्मार्टफोन बन सकता है, हालांकि यह कम कीमत केवल ऑफर अवधि के दौरान ही लागू होगी।

भारत में दो कलर्स में आएगा iQOO 15 अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि फोन LPDDR5X अल्ट्रा रैम (9600Mbps तक रीड/राइट स्पीड), UFS 4.1 स्टोरेज, 8,000mm² सिंगल-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम, रे ट्रेसिंग सपोर्ट, आईकू Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाली सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डॉल्बी विजन, नेटिव सुपर रिजॉल्यूशन और 144FPS गेम इंटरपोलेशन को भी सपोर्ट करेगा। फोन के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें व्हाइट लीजेंड एडिशन और अल्फा ब्लैक शामिल हैं।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार) उम्मीद है कि इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए आईकू 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।